"Mopper- und Schnüdel"-Skulptur vor Lohrer Rathaus enthüllt

Zwei Meter lang, 1,70 Meter hoch: Auf dem Schlossplatz in Lohr am Main hat Künstler Roland Schaller seine Plastik "Mopper- und Schnüdel" enthüllt. Der 77 Jahre alte Künstler übergab das lebensgroße Kunstwerk als Geschenk an die Stadt Lohr. Es handelt sich um eine Hommage an Schallers Heimatort.

Lohrer Dialektkunde: "Mopper" und "Schnüdel"

Auf die Idee zur Bronze-Skulptur kam Künstler Roland Schaller vor zwei Jahren: Schon 1996 hatte er die Motiv um die Spitznamen der Lohrer in einer karikaturistischen Zeichnung verarbeitet. "Mopper" das sind die gebürtigen Lohrer, "Schnüdel" das sind die Zugezogenen. Dabei handelt es sich jedoch um ein durchaus doppeldeutiges Wortspiel: Denn eigentlich bezeichnen die Lohrer auch eine üppige, fette Blutwurst als "Mopper" – und der "Schnüdel", das ist der Wurstzipfel. Für sein Kunstprojekt hat sich Schaller diese lokale Besonderheit vorgenommen.

45.000 Euro für Statuen gesammelt

Die Skulptur soll für einen ganz speziellen schrägen lokalen Humor stehen, den in Lohr geborene und zugezogene Bürger der Stadt auf ihre Weise pflegen. Die 45.000 Euro Kosten für die Plastik finanzierte der Künstler mit Kunstauktionen, der Unterstützung von Freunden und mit Hilfe von Sponsoren.