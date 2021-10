vor 15 Minuten

Moosburg: Balkon stürzt ab - und mit ihm zwei 25-Jährige

In Moosburg an der Isar ist am Samstagabend ein Balkon abgebrochen. Zwei 25-jährige Bewohnerinnen hatten Glück im Unglück. Sie wurden mit hinuntergerissen, wurden aber nur leicht verletzt.