Moore: vom Klimasünder zum Klimaschützer

Eigentlich sind Moore etwas Gutes. Im Naturzustand binden sie Kohlenstoff und tragen damit zum Klimaschutz bei. Doch die allermeisten Moore in Deutschland sind trockengelegt. Ohne das Wasser kommt Sauerstoff an den Moorboden und CO2 entweicht.

Trockene Moore stoßen viel CO2 aus

Ziemlich viel CO2: Moore machen 6,7 Prozent der deutschen Emissionen im Jahr aus. Da Deutschland bis 2045 klimaneutral werden will und Bayern sogar schon fünf Jahre früher, stehen Landwirte und Kommunen in Moorgebieten vor großen Herausforderungen. Gerade auch in Bayern, denn der Freistaat zählt zu den moorreichsten Bundesländern. Große Moorflächen befinden sich zum Beispiel im Donaumoos oder im Alpenvorland.

Trockengelegte Moorböden wiedervernässen

Viele dieser Moorflächen wieder so herzurichten, dass sie kein CO2 mehr ausstoßen, sei eine große Herausforderung, sagt Moorexpertin Bärbel Tiemeyer vom Thünen-Institut, einer Bundesforschungseinrichtung. Um zu verhindern, dass die Moorböden CO2 ausstoßen, müssten sie eigentlich nur wieder unter Wasser gesetzt werden: "Das klingt in der Tat erstmal einfach, sagt die Moorexpertin: "Es bringt aber eine ganze Reihe von Herausforderungen in den verschiedensten Bereichen mit sich."

Denn auf manchen trockengelegten Moorböden stehen Häuser und Siedlungen. Der Münchner Flughafen ist in ein ehemaliges Moorgebiet gebaut. Landwirte bauen auf Moorböden Mais oder Getreide an, Kühe weiden darauf. Wenn große Flächen wieder nass gemacht werden, träfe das vor allem die Landwirte. Denn ein großer Teil der Moorböden wird von ihnen bewirtschaftet.

Herausforderungen vor allem für Landwirte

Auf den nassen Böden können sie keinen Mais oder Weizen mehr anbauen, Kühe sinken in nassen Wiesen ein. Deshalb suchen Politik und Forschung nach anderen Konzepten, um die Flächen zu bewirtschaften. Pilotprojekte zum Beispiel im Leipheimer Moos in Schwaben testen den Anbau von Schilf und Rohrkolben, die als Baumaterial eingesetzt werden könnten. Die Bundesregierung plant ein spezielles Förderprogramm für Solaranlagen auf wiedervernässten Böden.

Hin zur Moorwildnis: Landschaftsbild könnte sich ändern

Aber auch für Siedlungen in der Nähe brauche es dann ein gutes Wassermanagement, sagt Moorexpertin Tiemeyer. Wollte Deutschland wirklich konsequent großflächig die Moore wiedervernässen, könnte sich das Landschaftsbild in den Regionen mit Moorböden stark ändern. Vorstellbar sei, "dass wir eine Moorwildnis haben oder eine Landschaft, die an Reis-Terrassenlandschaften in Südostasien erinnert, wo dann statt Reis Rohrkolben und Torfmoose wachsen", skizziert Bärbel Tiemeyer.

Wiedervernässung nicht überall möglich

Doch wie viel der Moorböden in Deutschland bis 2045 wiedervernässt werden, ist offen. Komplett alle Emission aus trockengelegten Moorböden einsparen zu können, hält das Bundesumweltministerium nicht für realistisch, "denn davon wären auch Siedlungen und Infrastrukturen betroffen", schreibt das Ministerium.

Dass der Münchner Flughafen unter Wasser gesetzt wird, wird also nicht passieren. Je mehr Emissionen bei den Mooren bleiben, desto stärker müssten die Klimaanstrengungen in anderen Bereichen ausfallen, sagt das Bundesumweltministerium.

Ziel bis 2030: Fünf Millionen Tonnen CO2 einsparen

Derzeit sind die Ziele sowieso viel kleiner gesteckt. Bis 2030 sollen fünf Millionen Tonnen CO2 jährlich durch Wiedervernässung eingespart werden – ein kleiner Teil der insgesamt 53 Millionen Tonnen, die jedes Jahr aus den trockenen Moorböden kommen. Das Ziel hatte die vorherige Bundesregierung mit den Ländern vereinbart. Umweltministerin Steffi Lemke will daran festhalten. Am Dienstagmittag stellt sie Eckpunkte zu Förderprogrammen für den natürlichen Klimaschutz vor.

Freistaat: moorverträgliche Bewirtschaftung auf 20.000 Hektar

In Bayern kümmern sich sowohl Umwelt- wie auch Landwirtschaftsministerium um die Moore. Das Umweltministerium hat letztes Jahr an 76 Standorten Maßnahmen gefördert, zum Beispiel, damit Flächen angekauft und wiedervernässt werden konnten.

Bereits vor zwei Jahren hatte das bayerische Landwirtschaftsministerium ein großes Ziel angekündigt: Bis 2029 will es auf 20.000 Hektar moorverträgliche Bewirtschaftungsformen fördern. Derzeit werde noch an den Details des Förderprogramms gearbeitet, sagt das Ministerium. Richtig starten soll es dann nächstes Jahr. Dann bleiben noch 17 Jahre, bis Bayern klimaneutral sein will.