Montgolfiade: Heißluftballone über dem Tegernsee

Nur von heißer Luft angetrieben steigen die bunten Ballone auf. Lenken kann man die Luftgefährte nicht, die Piloten müssen dorthin fahren, wohin der Wind sie treibt. Besonders attraktiv für Heißluft-Ballonfahrer ist die malerische Region entlang der Alpen - wie etwa am Tegernsee. Auch deshalb treffen sich hier jedes Jahr im Winter die Ballon-Teams zur traditionellen Tegernseer Tal Montgolfiade.

Generationswechsel bei den Ballonfahrern

Diesmal sind besonders viele junge Piloten dabei. Ein Generationswechsel, berichtet der Veranstalter. Denn: Altersbedingt hätten sich viele Stamm-Piloten aus der Luftfahrt verabschiedet.

Ballone gehen in Bad Wiessee an den Start

Die Heißluft-Ballone starten direkt an der Ufer-Promenade in Bad Wiessee. Geplant ist auch ein sportlicher Wettbewerb: eine Fuchsjagd. Vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Wer sich traut, kann als Passagier mitfahren und von oben den Ausblick genießen. Zum bunten Spektakel in der Luft gibt es auch ein vielseitiges Programm am Boden: vom Ballon-Glühen bis zum Jazz-Konzert unter freiem Himmel. Das Ballonfestival dauert bis kommenden Sonntag.