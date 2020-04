Montessori-Schule will "Forsthaus Falkenau" pachten

Die Montessori-Schule Biberkor in Berg am Starnberger See möchte das ehemalige "Forsthaus Falkenau" vor dem Verfall retten und gemeinsam mit den Schülern von Grund auf renovieren.

Geplant ist eine Pflanzenkläranlage. Außerdem müssen unter anderem Wände und Böden erneuert und ein Garten angelegt werden. Für die Schüler der Montessori-Schule sei das ein ideales Projekt, so die Schulleiterin Silke Waldenmeier.

Gute Chancen für das Montessori-Projekt

So könnten die Klassen fernab von reinem Theorieunterricht auch praktische Erfahrungen sammeln - ein wichtiger Grundsatz der Montessori-Schulen. Ziel sei es nicht, so schnell wie möglich im fertigen Forsthaus zu sitzen, sondern gemeinsam mit den Schülern am Haus zu arbeiten.

Aktuell läuft das Bauantragsverfahren. Es sieht aber gut aus. Ruprecht Monn, der Bürgermeister von Berg, ist jedenfalls begeistert und begrüßt es, wenn Kindern etwas Handwerkliches beigebracht wird. Außerdem wäre es schade, wenn das an die 100 Jahre alte Gebäude zur Ruine wird, sagt er am Telefon.

Früher lebte ein Förster in dem Haus, später nutze es der Bund Naturschutz, bis das Gebäude schließlich als Schauplatz der Serie "Forsthaus Falkenau" mit Hardy Krüger Junior diente. Nun steht es schon einige Jahre leer.