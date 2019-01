Montagfrüh: Warnstreik bei Regionalbahn Agilis

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ruft Beschäftigte der Regionalbahn Agilis für Montagfrüh zu Warnstreiks auf. Laut EVG-Geschäftsstellenleiter Harald Hammer sind schleppende Tarifverhandlungen der Grund dafür. "Wir haben bislang viermal verhandelt, die vorliegenden Angebote liegen immer noch weit unter dem, was in der Branche üblich ist. Das ist für die 320 Beschäftigten, die wir vertreten, nicht akzeptabel", so Hammer.

Mehr Geld, mehr Urlaub oder Arbeitszeitverkürzung

Die Gewerkschaft fordert von Agilis, dass sie ihren Beschäftigten bereits dieses Jahr ein Wahlmodell anbietet, nicht erst 2020. Dabei können sich die Mitarbeiter zwischen mehr Geld, mehr Urlaub oder Arbeitszeitverkürzung entscheiden. Auch die von Agilis angebotene Lohnerhöhung von 2,5 Prozent reicht nicht aus, sagte der EVG-Geschäftsstellenleiter dem BR.

Warnstreik zwischen 4.40 Uhr und 9.00 Uhr: Hunderte Pendler betroffen

Der Warnstreik findet von 4.40 Uhr bis 9.00 Uhr statt. Einige Hundert Pendler werden davon betroffen sein, so Hammer gegenüber dem BR.

Ballungsraum Regensburg und Bayreuth-Weiden-Hof

Vor allem im Ballungsraum Regensburg mit den Strecken Regensburg-Ulm und Regensburg-Plattling kommt es zu Verzögerungen oder Zugausfällen, aber auch auf der Strecke Bayreuth-Weiden-Hof.