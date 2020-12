Monolith im Allgäu: Rätsel um Metall-Stele bei Schwangau gelöst

Drei junge Männer wollten mit der Aktion auf die Vermüllung der Natur aufmerksam machen. Sie haben eine ungefähr zwei Meter hohe Metall-Stele gebaut und sie dann zwischen Hohenschwangau und Alterschrofen auf einer Wiese aufgestellt. Die Stele war vergangene Woche aufgestellt worden, dann aber einen Tag später wieder verschwunden. Über die Aktion haben die drei Männer auch ein Video gedreht, das jetzt auf Youtube zu sehen ist.

Monolithen tauchen plötzlich in der Natur auf

Mitte November war im US-Bundesstaat Utah ein erster Monolith aufgetaucht. Danach tauchte eine Reihe ähnlicher Stelen auf, zum Beispiel auf der britischen Insel Isle of Wight, in einem Naturgebiet im Norden der Niederlande und in der südhessischen Taunusgemeinde Sulzbach. Oder auch in dem spanischen Örtchen Ayllón, ca. 90 Kilometer nordwestlich von Madrid. Bürgermeisterin María Jesús Sanz vermutet jedoch den Scherz eines Nachbarn hinter dem Fund, wie die Zeitung "El Periodico" berichtete.

Weltweit großes Rätselraten um Stelen

Die Monolithen sind meist schnell wieder verschwunden. Das löste großes Rätselraten in den sozialen Medien aus. Beobachter vermuteten Installationen von Künstlern oder eine Hommage an den Science-Fiction-Film "2001: Odyssee im Weltraum", in dem ähnliche Objekte eine Rolle spielen.