vor etwa einer Stunde

Monika Gruber vs. Viagogo: "Schwarzmarkthändler-Grattler-Verein"

Monika Gruber ist wütend auf den Ticketanbieter Viagogo. Dieser, wie sie sagt, "Schwarzmarkthändler-Grattler-Verein" biete unerlaubt Tickets für ihren Auftritt in der Olympiahalle in München an. Das brachte sie zum Schäumen.