Mondspaziergang für alle: In Raisting entsteht ein Tor zum All

Meilensteine der Architektur und Technik in 3-D erleben

Neben dem Erleben der Apollo-Mission, von Mond und Mars, sollen in der Ausstellung auch Meilensteine der Architektur und Technik zum Leben erweckt werden. Mit einer hochauflösenden Kamera, die jahrelang um den Mars geflogen ist, um mit den Daten eine Marsnachbildung zu modellieren, wurden Bauwerke in Bayern beflogen.

Bei der Vorführung im Radom konnte so etwa Schloss Linderhof virtuell begangen werden. Auch der Blick in die Venusgrotte ist möglich. Und es wird erklärt, wie König Ludwig II. schon damals für Elektrizität sorgte. Spannend ist auch die 3D-Illusion der Hindenburg. Das Luftschiff kann per VR-Brille begangen werden und so wird die Technik erlebbar. Sogar das Feuer in der Hindenburg und der Absturz des Luftschiffs sind wiederbelebt worden. Das Ausstellungsprojekt wird aktuell durch Zuschüsse der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern und durch Sachspenden aus der Wirtschaft ermöglicht.