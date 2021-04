Mondscheinhäuser: Gebaut über ein langes Wochenende

Bauen war damals Handarbeit

Das Bauen war damals beschwerlich und kräfteraubend. Bagger gab es nicht. Betonmischer gab es nicht. Bohrmaschinen gab es nicht. Pajung belegt das mit Fotos aus dieser Zeit. "In der Regel wurde die Baugrube auch noch mit der Hand ausgehoben, um sich teure Geräte zu sparen. Der Mörtel wurde von Hand angemischt, die gesamte Verwandtschaft hat mitgeholfen. Man sieht auf dem Foto, dass die Frau die Schubkarre verfüllt hat, der Mann musste mit der hölzernen Schubkarre dann über die Baustelle fahren. Also das war schon alles eine sehr mühsame Angelegenheit."

Klein, aber mein: 60 Quadratmeter Wohnfläche mit zwei Räumen für vier Menschen waren damals schon das höchste der Gefühle. Die Grundstücke hingegen waren für heutige Verhältnisse mit 1.000 Quadratmetern richtig groß, das war aber nicht purer Luxus.

Man ist davon ausgegangen, dass "die Siedler auf diesen Grundstücken ein wenig für die Selbstversorgung tun sollten, also sollte Gemüse angebaut werden, man hat kleine Ställe gebaut für Hühner, Kaninchen manchmal auch ein Schwein," erzählt Pajung.

Illegale Mondschein-Siedlungen

Die Gemeinden bekamen die Bautätigkeit nicht sofort mit, denn die Siedler setzten sich meist zuerst mit den jeweiligen Landeigentümern, also den Bauern, zusammen, dann wurde das Land gekauft und bebaut. In Karlsfeld, Dachau und dem westlichen Hinterland sind viele Ortsteile und Dörfer nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Besiedelung mit diesen Mondscheinhäusern entstanden – die so heißen, weil sie in kürzester Zeit gebaut wurden, sagt Pajung.

"Das Ziel war immer, am Ende der Bauzeit – in der Regel waren das in etwa vier Tage – eingezogen zu sein und einen Ofen, eine Feuerstelle in Betrieb genommen zu haben. Damit musste man natürlich auch nachts arbeiten. So ist dann dieser Begriff Mondscheinhäuser oder Mondscheinsiedlung entstanden."

Bevorzugt wurden das verlängerte Pfingst- oder das Osterwochenende genutzt. Deshalb kennt man diese Häuser in den weiter westlich gelegenen Orten Bergkirchen und Lauterbach auch als Oster- beziehungsweise Pfingsthäuser.