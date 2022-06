Monatsbilanz 9-Euro-Ticket: Mehr Fahrgäste als vor Corona

Rund ein Drittel mehr Fahrgäste seit Einführung des 9-Euro-Tickets Anfang Juni: Die Verkehrsunternehmen in Bayern sprechen von einem Fahrgastzuwachs von 20 bis 30 Prozent. Auf einzelnen Strecken kommt es teilweise zu noch mehr Auslastung. Die Bahnsteige füllen sich am Münchner Hauptbahnhof auch vormittags binnen Sekunden, wenn ein Regionalzug die Türen öffnet und hunderte Fahrgäste jeden Alters aussteigen.

Vor allem lange Regionalstrecken sind gefragt

Der Einbruch bei den Fahrgastzahlen seit Beginn der Corona-Pandemie ist eingeholt und teilweise sind die Zahlen von 2019 sogar übertroffen worden. So schreibt die Bahn: "Im Vergleich zu täglich 5,4 Millionen Reisenden vor der Coronapandemie sind an den Wochentagen vor und nach dem langen Pfingstwochenende bundesweit rund 10 Prozent mehr Fahrgäste mit den Zügen und Bussen von DB Regio gefahren." Auch wenn belastbare Zahlen fehlen wertet der Geschäftsführerer des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV), Bernd Rosenbusch, das 9-Euro-Ticket als "klaren Erfolg bei den Fahrgästen". Der größte Verkehrsverbund in Bayern habe momentan deutlich mehr als 1,5 Millionen Fahrgäste am Tag.

Laut Bayerischer Eisenbahngesellschaft BEG, die den Regionalverkehr in Bayern organisiert und beauftragt, sind die langlaufenden Regionalzuglinien besonders gefragt. Dazu zählen die Verbindungen München – Nürnberg und Nürnberg – Leipzig. Auch Verbindungen von München nach Lindau oder nach Salzburg gehören dazu.

Die Bayerische Regiobahn (BRB) spricht bei den Zügen nach Salzburg sogar von einem Zuwachs von 50 Prozent. Auch die Strecke nach Füssen, sei wieder sehr gut ausgelastet, so Geschäftsführer Arnulf Schuchmann. Dort war der Einbruch besonders stark, weil seit dem Herbst 2019 die asiatischen Gäste ausbleiben. Doch jetzt kommen laut Arnulf Schuchmann dank des Sonderangebots viele Besucher aus Deutschland nach Neuschwanstein, die sich dank des 9-Euro-Tickets den Eintritt in König Ludwigs Prachtbau leisten können, wie der BRB-Chef sagt.

Züge und Bahnen am Limit - Chaos ist ausgeblieben

Vereinzelt wurden Züge wegen geräumt, da die Lokführer wegen Überfüllung nicht losfahren konnten. So geschehen bei einem Zug der Länderbahn ALEX von München nach Regenburg am Wochenende. Oftmals konnten Fahrgäste zum Beispiel ihre Fahrräder nicht mitnehmen, zum Bedauern der Bahnunternehmen. Allerdings habe es Vorrang, Fahrgäste mitzunehmen.

Auf Anfrage von BR24 erklärt die Bayerischer Eisenbahngesellschaft BEG: "Wir stellen fest, dass das System insgesamt am Limit ist, der Betrieb war für die Verkehrsunternehmen bisher jedoch noch händelbar. Ein flächendeckendes Chaos in Bayern ist ausgeblieben." Die BEG habe entsprechend der Möglichkeiten zusätzliche Züge und Wagen bestellt und beauftragt.

Fahrgäste laut Umfrage zu 89 Prozent zufrieden

Das Personal sei sehr belastet und ist teilweise Anfeindungen ausgesetzt - auch wegen der Maskenpflicht, berichtet Arnulf Schuchmann von der BRG. Bislang war Bayern noch das einzige Bundesland, das noch FFP2-Masken verlangte. Erst Anfang der Woche lockerte das Kabinett die Vorgabe. Vermutlich ab dem kommenden Sonntag reicht in Bayerns ÖPNV eine OP-Maske.

Die DB erklärte auf BR24-Anfrage: "Während es vor allem entlang touristischer Strecken regional wie erwartet zu Auslastungsspitzen kommt, blieben Teilräumungen oder Räumungen mit 0,1 Prozent aller Zugfahrten und die Einschränkungen bei der Fahrradmitnahme die Ausnahme. Insgesamt sei bislang die ganz große Mehrheit von 89 Prozent aller 9-Euro-Fahrgäste mit ihrer 'letzten Fahrt' zufrieden, wie die ersten Ergebnisse der gemeinsamen Marktforschung von VDV und DB zeigten."

Laut MVV-Geschäftsführer Rosenbusch freuen sich die neuen Fahrgäste über die Möglichkeit für wenig Geld weite Reisen unternehmen zu können oder viel zu fahren. Die anderen, die bereits Abos haben und pendeln, sind froh über die Rückerstattung.

Anschlüsse teilweise schwierig - Massiver Anstieg der Unpünktlichkeit

Dagegen hat sich das bekannte Problem der Unpünktlichkeit der Bahnen mit dem Start des 9-Euro-Tickets laut BEG noch verschlimmert. "Im Monat Juni liegt der bayernweite Wert (Stand heute) nur bei rund 82 Prozent. Dies entspricht einem Rückgang von über 7 Prozent gegenüber dem Vormonat."

Eine wesentliche Ursache stellen zunehmende Haltezeitüberschreitungen dar – also Verzögerungen beim Ein- und Ausstieg aufgrund hoher Fahrgastzahlen. Hinzu kämen beispielsweise Verspätungen durch zusätzliche Rangierfahrten für Kapazitätsverstärkungen.

Es sei jedoch festzuhalten, dass der massive Anstieg der Unpünktlichkeit nicht ausschließlich auf das 9-EUR-Ticket zurückzuführen ist, so die BEG "Wir stellen derzeit auch spürbar steigende Verspätungen aufgrund von Langsamfahrstellen (Gleislagefehler, Oberbaumängel) fest, welche der Infrastrukturbetreiber DB Netz zu verantworten hat."

Höhepunkt der Fahrgastzahlen am Nachmittag

Während Regionalzüge, S- und U-Bahnen in touristische Regionen oder zu den Hauptverkehrszeiten teilweise sehr voll seien, gebe es in Bussen noch verhältnismäßig viel Platz, sagt der Geschäftsführer der Münchner Tarif- und Verkehrsverbundes MVV gegenüber BR24.

Auch der Sprecher des privaten Eisenbahnunternehmens "Go-Ahead", Winfried Karg, spricht von freien Kapazitäten: "An Werktagen sieht es so aus, dass im Berufsverkehr morgens noch am wenigstens vom zusätzlichen Fahrgästen zu spüren ist; dann zieht es sehr schnell an, der Höhepunkt der Fahrgastzahlen ist oft am Nachmittag mit dem Berufsverkehr und zeitgleich nach Hause fahrenden Ausflüglern zu verzeichnen.“