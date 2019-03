Mollath-Prozess beginnt mit großem Medien- und Besucherandrang

Der Sitzungssaal 219 des Münchner Justizpalasts ist voll besetzt, ungewöhnlich für einen Zivilprozess. Schon eine Stunde vor Beginn ist Mollath, begleitet von seinem Anwalt Hildebrecht Braun, von Kamerateams umlagert. Mollath in schwarzem Anzug und mit roter Krawatte sagt, er habe alles verloren, seine Existenz sei im Moment noch zerstört. Da es keine Einigung mit dem Freistaat über einen höheren Schadensersatz gegeben habe, sei er gezwungen gewesen, zu klagen.

Mollath will 1,8 Millionen Schadenersatz für 2747 Tage Freiheitsentzug

Vor der 15. Zivilkammer des Landgerichts München I verlangt Mollath Schadensersatz und immaterielle Entschädigung aus Amtshaftung von fast 1,8 Millionen Euro. Grund für die Forderung sei die unberechtigte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Es habe in seinem Fall eine Vielzahl von Amtspflichtverletzungen verschiedener Beamter und Richter gegeben.

Der Freistaat hat bisher 70.000 Euro an Mollath gezahlt, weitere 100.000 Euro hat er im Rahmen eines Vergleichs angeboten. Für den Anwalt von Mollath, Hildebrecht Braun, hätte es keine Klage geben müssen.

"Wir wollten die Sache ohne Klage zu Ende bringen, wir wollten eine Lösung, keine Schau." Mollath-Anwalt Hildebrecht Braun zum BR

Michael Then, der Anwalt des Freistaats, sagte dem BR, man sei einer gütlichen Einigung grundsätzlich nicht abgeneigt, müsse aber im haushaltsrechtlichen und gesetzlichen Rahmen bleiben.

Ziel des Gerichts: Eine gütliche Einigung

Bei der heutigen Güteverhandlung will das Gericht unter Vorsitzendem Richter Frank Tholl zunächst versuchen, eine gütliche Einigung der Parteien zu erreichen. Dazu wird heute der sogenannte Sach- und Streitstand erörtert, das Gericht äußert dazu seine Meinung und stellt Fragen; Kläger und Beklagter werden gehört. Nach diesem Verhandlungstag können die Parteien entscheiden, ob sie einen Vergleich eingehen wollen, sich also entgegenkommen werden. Sollte eine solche Einigung scheitern, wird der Fall verhandelt.

Von 2006 bis 2013 zu Unrecht in der Psychiatrie

Gustl Mollath saß von 2006 bis 2013 in der geschlossenen Psychiatrie, siebeneinhalb Jahre oder 2747 Tage, wie er errechnet hat. Nach dem Vorwurf mehrerer Straftaten hatten Gutachter eine Schuldunfähigkeit festgestellt, Richter wiesen ihn daraufhin in den Maßregelvollzug ein. Am 6. August 2013 ordnete das Oberlandesgericht Nürnberg die sofortige Freilassung von Mollath aus der Psychiatrie an. Noch am Abend dieses Tages verließ er das Bezirkskrankenhaus in Bayreuth. Sein Fall führte dazu, dass Paragraph 63 des Strafgesetzbuches (StGB) – inzwischen auch als Mollath-Paragraph bekannt – 2016 mit Beschluss des Bundestages geändert wurde.

Im August 2014 wurde Mollath in einem Wiederaufnahmeverfahren vom Landgericht Regensburg freigesprochen, ihm wurde eine Entschädigung für seine Zwangsunterbringung in der Psychiatrie zuerkannt. Weil sich das Urteil als "Freispruch zweiter Klasse" lesen lässt und Mollath mit einzelnen Beurteilungen seines Sachverhalts nicht einverstanden war, legte er dagegen Revision beim Bundesgerichtshof ein. Die aber wurde verworfen. Begründung des BGH: Eine Revision des Angeklagten gegen seinen Freispruch sei nicht möglich.