Molkerei Goldsteig verteidigt Glyphosat-Einsatz

Mehr als zweieinhalbtausend Milchbauern, die die Chamer Molkerei Goldsteig beliefern, dürfen ab sofort wieder das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat bei der Futtermittelproduktion einsetzen. Vom Bund Naturschutz kommt deshalb scharfe Kritik. Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein.

Goldsteig befürchtet sinkende Milchlieferungen

Als Hauptgrund für die Kehrtwende gibt die Molkerei Goldsteig auf BR-Anfrage an, die Rohstofflieferung und die Versorgung sicherstellen zu müssen. Die Menge der von den rund 2.650 Goldsteig-Landwirten angelieferten Milch gehe seit 2021 zurück, bisher um 2,5 Prozent und wahrscheinlich auch noch weiter, so Goldsteig-Geschäftsführer Andreas Kraus. Das liege an den schon letztes Jahr stark gestiegenen Preisen für Dünger und Kraftfutter.

Molkerei verweist auf Preisexplosion

Inzwischen seien durch die Folgen des Ukrainekriegs die Preise geradezu "explodiert" und teils um 100 oder 200 Prozent gestiegen, auch noch in anderen Bereichen wie etwa dem Kraftstoff für Landmaschinen. Das führe zum Beispiel dazu, dass die meisten Landwirte einsparen müssen, wo sie nur können, auch bei Kraftfutter und Dünger, was wiederum am Ende die Milchleistung der Kühe und damit die an die Molkerei gelieferte Milchmenge sinken lässt.

Glyphosat die Lösung?

Mit der Erlaubnis, doch wieder "bei Bedarf" Glyphosat zu verwenden, will die Molkerei dazu beitragen, die Ernteerträge vor allem bei selbstangebauten Futterpflanzen wie Mais, Raps oder Gerste zu steigern. Damit stütze man die Landwirte. Grünland, also Wiesen, seien nicht betroffen. Das Ganze werde aber sowieso nicht reichen, um die Kostenexplosion komplett auszugleichen, betonte Andreas Kraus.

Kritik vom Bund Naturschutz

Goldsteig hatte erst vier Jahre zuvor den Einsatz des umstrittenen Unkrautbekämpfungsmittels untersagt. Der Bund Naturschutz kritisiert die Kehrtwende von "Goldsteig" beim Glyphosat heftig. Damit werde ein "Verbraucherversprechen gebrochen".

Das Unkrautvernichtungsmittel zerstöre Lebensräume und Nahrungsquellen für viele Tiere, von Insekten bis zu Vogelarten und führe zu einer "Verarmung der Pflanzenwelt. Die Oberpfälzer Bundestagsabgeordneten der Grünen Tina Winklmann und Stefan Schmidt sprechen von "Verbrauchertäuschung". Die "Rolle rückwärts" bei Goldsteig komme "heimlich, still, leise und aus fadenscheinigen Gründen".

Molkerei: Glyphosat-Ausnahme nur "vorübergehend"

Die Molkerei Goldsteig verteidigt die Entscheidung, ihren Milchbauern den Einsatz des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat wieder zu erlauben. Die Ausnahme vom vor vier Jahren verhängten Glyphosat-Verbot gelte nur "vorübergehend", sagte Goldsteig-Geschäftsführer Andreas Kraus heute dem BR. "Vor vier Jahren haben wir viel Lob bekommen. Es ist uns bewusst, dass die jetzige Entscheidung umstritten ist," so Kraus, aber es sei eine "Frage der Abwägung" gewesen.

Der BN-Vorsitzende Richard Mergner kritisiert hingegen: "Statt die Landwirte, die in den letzten vier Jahren auch ohne Glyphosat zurechtkamen, wieder zu umweltschädlichem Verhalten zu animieren, könnte Goldsteig den Milchauszahlungspreis erhöhen."

Goldsteig: Milchpreiserhöhung nicht durchsetzbar

Zum Argument des Bund Naturschutz sagte Goldsteig-Geschäftsführer Kraus: "Wir haben den Milchauszahlungspreis an die Landwirte seit 2021 schon von 34,5 Cent auf jetzt 43,5 Cent erhöht." Weitere Milchpreiserhöhungen seien aber nicht endlos auf dem Markt und beim Verbraucher durchsetzbar. Zudem sei die Molkerei an langfristige Verträge und damit auch an Preisgarantien bei den Abnehmern für den Käse gebunden.

Goldsteig hatte Glyphosat-Einsatz 2018 verboten

Goldsteig hatte seinen Lieferanten erst 2018 den Einsatz des umstrittenen Unkrautbekämpfungsmittels untersagt. Damals war Goldsteig eine von 16 bayerischen Molkereien, die ihren Landwirten Glyphosateinsatz bei Acker- und Grünlandbewirtschaftung verboten hatten. Der Bund Naturschutz hatte 2018 alle bayerischen Molkereien, damals 99 Stück, zum Thema Glyphosat befragt.

Minderheit von Molkereien verzichtete auf Glyphosat

Auf diese Umfrage antworteten vor vier Jahren aber nur 30 Unternehmen, 16 Stück gaben damals an, ein Glyphosatverbot zu haben. Zwei weitere Molkereien verzichteten demnach teilweise auf Glyphosat, zwei richten einen entsprechenden Appell an ihre Zulieferer. Beim Zukauf von Futtermitteln schlossen nur die Bio-Molkereien das Herbizid aus. Drei kleinere Almmolkereien kauften keine Futtermittel zu und garantieren so glyphosatfreies Futter. Der Bund Naturschutz in Bayern sagte dem BR, dass ihm keine aktuelleren Daten als jene von 2018 vorlägen.

Rund 2.650 Bauern aus ganz Ostbayern von Regensburg bis Passau und außerdem aus dem benachbarten Tschechien beliefern die Goldsteig-Molkerei in Cham. Sie stellt aus der Milch vor allem Käseprodukte her.