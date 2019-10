Mogelpackung oder genialer Trick? Mobile Bäume begrünen Nürnberg

In Nürnberg gibt es tausende Straßenbäume - doch viele davon sind krank. Der Stadt bleibt deswegen nichts anderes übrig, als die Bäume fällen zu lassen. Zudem versucht man, mit mobilen Bäumen für mehr Grün zu sorgen.

Viele Bäume durch Hitze geschädigt

Auf den Stamm der Buche ist ein großes F gesprüht. Es steht für Fällen. Der Baum steht im sogenannten Birkenwald – einem kleinen Wäldchen zwischen Hochhäusern, Reihenhaussiedlungen und einer Schule im Südwesten der Stadt.

Ein Blick nach oben zeigt: die Äste sind dürr, die Blätter vertrocknet, der Baum ist kaputt. Er hat die Trockenperioden der vergangenen Jahre nicht überlebt. Deshalb wird er jetzt gefällt, weil er nicht mehr standsicher ist, sagt Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel. Er ist unter anderem zuständig fürs Grün in der Stadt.

Allein in dieser Woche werden mehr als 50 Bäume gefällt

Einige Dutzend Bäume muss die Stadt Nürnberg allein im Birkenwald fällen. Ihre Überreste werden noch im Wald zu Hackschnitzeln verarbeitet. So wie hier sterben an vielen Stellen in der Stadt Bäume ab. Allein in dieser Woche werden in Nürnberg mehr als fünfzig Bäume gefällt – eine Folge der Trockenheit in den vergangenen Sommern.

"Die Bäume haben einen gewissen Nachlauf. Die Bäume, die der Bürger jetzt sieht, wo er sagt, Mensch, der Baum ist unter Umständen kaputt, der wurde schon 2016, 2017 geschädigt." Christian Vogel, Bürgermeister Nürnberg

Rund 28.000 Straßenbäume gibt es in Nürnberg. Sie sorgen entlang von Straßen, in Wohngebieten und in Parks für ein besseres Klima. Ein einziger Baum produziert pro Tag ausreichend Sauerstoff für zehn Menschen.

Bäume in mobilen Pflanztrögen

Während im Südwesten Bäume gefällt werden, gibt’s zur gleichen Zeit, fünf Kilometer weiter, einen offiziellen Termin. In der Wölckernstraße, mitten in der Nürnberger Südstadt sollen künftige 20 mobile Bäume für bessere Luft und mehr Grün sorgen. Sie wachsen in großen Pflanztrögen, die am Straßenrand stehen. Kritiker sagen, die Kübelbäume seien nur eine grüne PR-Aktion.

"Das Ziel muss es sein, Bäume in die Erde zu pflanzen. Das ist auch unsere oberste Priorität. Aber wo es überhaupt nicht geht, setzen wir auf das mobile Grün." Christian Vogel, Bürgermeister Nürnberg

In der Wölckernstraße in der Südstadt gab es bisher keinen einzigen Baum. Die vielen Gas-, Wasser und Stromleitungen lassen im Boden keinen Platz für Wurzeln. Sie müssten für viel Geld verlegt werden, um Platz für Bäume zu schaffen. Deshalb die Idee mit den Pflanztrögen. In ihnen werden künftig zwanzig Japanische Kirschen für Grün sorgen. Noch sind die Kronen der Bäume kräftig zurückgeschnitten.

Aber im nächsten Frühjahr werden sie kräftig austreiben, sagen die Gärtner. Wenn die Bäume in einigen Jahren zu hoch sind und die Oberleitungen der Straßenbahn stören, dann können die Kübel wegtransportiert und neu bepflanzt werden.