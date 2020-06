Mogelei mit Knopf im Ohr und Kamera bei Führerscheinprüfung

Ob sie es sich in einem Agentenfilm abgeschaut haben? Mit komplexer elektronischer Technik haben sich zwei Frauen bei der theoretischen Führerscheinprüfung in Unterhaching (Landkreis München) von außen unterstützen lassen. Laut Polizei hatten die 27 Jahre alten Zwillingsschwestern Minikameras dezent an der Kleidung angebracht.

Komplizen saßen im Auto

Die Kameras waren auf die Prüfungsbögen gerichtet. Übertragen wurden die Bilder auf einen Laptop, den zwei 36- und 41-jährige Männer bedienten, die in einem Auto vor dem Gebäude saßen.

Kopfhörer unter Haaren verborgen

Über Funkgeräte gaben sie den Frauen Tipps zum Ausfüllen der Bögen. Dazu trugen die Frauen Kopfhörer, die unter den Haaren verborgen waren. Allerdings verhielten sich die Schwestern so auffällig, dass eine Aufsichtsperson nach dem Rechten sah.

Prüfung "nicht bestanden"

Die Polizei stellte die illegal verstärkte und deshalb nicht genehmigungsfähige Funkanlage sicher. Alle Beteiligten erhielten Anzeigen wegen "Missbrauchs einer Sendeanlage". Die Prüfung wurde natürlich als "nicht bestanden" gewertet.