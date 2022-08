Mönchsdeggingen: Unbekannte pumpen Bach vollständig aus

Und plötzlich war der Bach trocken. Unbekannte haben so viel Wasser aus einem Bach im Landkreis Donau-Ries gepumpt, dass der Bachlauf der Kessel zwischenzeitlich vollständig trocken war. Durch den Wasserdiebstahl verendeten hunderte Fische, Krebse und Muscheln. Ein örtlicher Landwirt hatte bemerkt, dass in der Kessel zwischen Untermagerbein und Tuifstädt kaum mehr Wasser vorhanden war. Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch Abend und Donnerstag Nachmittag massiv Wasser aus dem Bach entnommen.

Wasserstand der Kessel steigt wieder an

Inzwischen steigt der Pegel der Kessel wieder an, der Landwirt hat zudem das Wasserwirtschaftsamt hinzugezogen. Sämtliche noch lebenden Fische, Krebse und Muscheln wurden in andere Gewässer umgesetzt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, lässt sich nach Polizeiangaben derzeit noch nicht beziffern. Die Polizei in Nördlingen sucht jetzt nach Zeugen.