Mömlingen: Schausteller für Fest verzweifelt gesucht!

Mehrere Odenwald-Kommunen aus Hessen und Mömlingen in Bayern hatten sich zusammengetan für die Idee. Ein Volksfest, das jedes Jahr von einer der Gemeinden und Städte im Odenwald ausgerichtet wird. Das erste Mal fand das Mümlingtalfest 1954 statt - in Mömlingen. Die Tradition dauerte bis 1994 an. Dann schlief die Idee ein, auch weil der große Ansturm auf Volksfeste damals abebbte, berichtet Mömlingens Bürgermeister Siegfried Scholtka (CSU) im BR24-Gespräch. Dieses Jahr wird die Tradition wiederbelebt und den Anfang als Ausrichter macht erneut Mömlingen im Landkreis Miltenberg.

Kein Autoscooter wegen Personalmangels

Vom 23. bis zum 26. September ist viel geboten im Ortskern der 5000-Einwohnergemeinde: Es gibt einen Festumzug, ein Weindorf, Buden mit Leckereien, ein Konzert der „Himmeltaler“ und natürlich einen "Vergnügungspark" mit Fahrgeschäften. Eigentlich! Aber kurz vor dem Start des Festes erreichte die Organisatoren eine bittere Nachricht: Der Betreiber des festeingeplanten Autoscooters hat abgesagt – wegen Personalmangels. "Das ist ein Schlag ins Gesicht", sagt Marktmeister Manfred Specht. Der rund 600 Quadratmeter große Platz für den Autoscooter hatte die Gemeinde extra herrichten lassen: Er wurde geebnet, auch ein Stromkasten wurde extra versetzt, so Specht.

"Wenn sich kein Ersatz findet, sperr ich mich ein"

Die Organisatoren hoffen, dass sich ein Schausteller findet, der die Lücke im "Vergnügungspark" kurzfristig schließen kann. "Am schönsten wäre natürlich ein Autoscooter, aber wir nehmen auch einen Kettenflieger, eine Schiffschaukel... Alles was sich bewegt ist herzlich willkommen. Wir erwarten nämlich viele Kinder", sagt Marktmeister Specht. Für ihn ist es eine Frage der Ehre, die Lücke zu füllen. Auf die Frage, was er tun wird, sollte sich niemand mehr finden, meint er: "Dann sperre ich mich an dem Wochenende ein und lass mich nirgends sehen, weil jeder sagt: Manfred, was hast Du denn da gemacht? Es ist noch nicht mal ein Autoscooter da!"

Schausteller, die kurzfristig ein Fahrgeschäft für das Mümlingtalfest stellen können, werden gebeten, sich per Mail (mub-specht@gmx.de) bei Marktmeister Manfred Specht zu melden.