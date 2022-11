Mögliches Urteil im Berufungsprozess um Passauer Maskenarzt

Im Prozess um den Passauer Frauenarzt Ronald Weikl, der während der Corona-Pandemie Blanko-Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht ausgestellt haben soll, könnte am Dienstag am Landgericht Passau das Urteil gesprochen werden. Weikls Verteidiger hatten zuletzt noch Anträge gestellt, weitere Zeugen einzuladen und Gutachten in Auftrag zu geben. Darüber hat die Kammer noch nicht entschieden. Sollten die Anträge abgelehnt werden, könnten im Anschluss Plädoyers und Urteil gesprochen werden.

Vorwurf: Atteste ohne Untersuchungen

Weikl wird vorgeworfen, Maskenfreistellungsatteste ausgestellt zu haben – ohne die Patienten zuvor untersucht zu haben. Der Vorsitzende Richter las im Laufe der Verhandlung Attest-Bestellungen per Email vor. Zeugen schilderten, wie ihnen Weikl das Attest ausgehändigt habe – obwohl sie selbst keine gesundheitlichen Beschwerden geäußert hätten.

Weikl erklärte vor Gericht mehrfach, Maskentragen für gesundheitsschädlich zu halten. Atteste auszustellen, sei "präventives Handeln gewesen, um seine Patienten gesund zu erhalten".

Demos vor dem Gericht bei erstem Prozess

Im Mai dieses Jahres wurde der Passauer Frauenarzt bereits am Amtsgericht Passau unter anderem zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Außerdem darf er in den kommenden drei Jahren keine Masken-Atteste ausstellen. Der Prozess am Amtsgericht wurde von großen Demonstrationen begleitet. Die Berufungsverhandlung läuft deutlich ruhiger ab.

Passauer Arzt in der Corona-Skeptiker-Szene bekannt

Ronald Weikl ist in der Corona-Skeptiker-Szene bekannt. Er trat mehrere Male auf Demonstrationen als Redner auf. Gemeinsam mit Dr. Sucharit Bhakdi führt er den Verein "Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie", der Fehlinformationen über die Pandemie und Impfungen verbreitet.