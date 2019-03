Möglicherweise Urteil im Passauer Schleuser-Prozess

Vor dem Landgericht in Passau könnte am Donnerstag das Urteil im Schleuser-Prozess fallen. Der Angeklagte betreibt eine Spedition in Baden-Württemberg und soll die Schleusung von 45 Männern, Frauen und auch Kindern nach Deutschland organisiert haben. Er soll zudem einer Schleuserbande angehören. Der 46-Jährige muss sich wegen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern verantworten.

"Unwürdige und lebensgefährliche Umstände"

Laut Anklageschrift sollten die Iraker, Iraner, Syrer und Somalier Anfang März von einer Sammelunterkunft in Rumänien aus nach Deutschland gebracht werden. Für die Fahrt nach Deutschland sollen die 45 Flüchtlinge zwischen 1.000 und 9.000 Euro bezahlt haben. Laut Staatsanwaltschaft wurden sie unter lebensgefährlichen Bedingungen eingeschleust. Es gab demnach keine Sitzplätze, die Paletten waren ungesichert, es gab keine Lüftung, keine Nahrung, die Notdurft musste auf der Ladefläche verrichtet werden. Unter den Flüchtlingen waren auch acht Kinder unter sieben Jahren und mehrere Jugendliche. Als während der Fahrt Holzpaletten umgefallen waren, wurden mehrere Personen verletzt.

Fahrer bereits zu Gefängnisstrafe verurteilt

In Deutschland angekommen, parkte der Fahrer den Lkw mitten in der Nacht in einem abgelegenen Waldstück bei Schmidham (Lkr. Passau). Die Menschen wurden später bei Temperaturen von bis zu minus acht Grad von Polizisten mit Suchhunden gefunden. Der Fahrer des Lkw ist bereits im Oktober zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren verurteilt worden.

Angeklagter schweigt zu den Vorwürfen

Ali K. soll der Drahtzieher der Schleusung gewesen sein, während der Verhandlung hat er sich bisher zu den Vorwürfen nicht geäußert.