Möglicher Wolfsriss im Wittelsbacher Land

Sechs Schafe sind in Igenhausen wohl in der Nacht von Freitag auf Samstag gerissen worden. Der Besitzer, ein Nebenerwerbslandwirts, der insgesamt zwölf Schafe hält, hatte die toten Tiere erst am Samstagvormittag entdeckt und die Polizei informiert. Möglicherweise ist ein Wolf für den Schaden verantwortlich. Nach Angaben der Gemeinde soll sich jetzt ein Experte des Landesamtes für Umwelt die Situation vor Ort anschauen.

Wildkamera kann Hinweise auf Wolf bringen

Es gebe auch Fotos einer Wildkamera, so Bürgermeister Franz Xaver Ziegler gegenüber dem BR. Der verständigte Jagdpächter habe nach dem Fund der seinen Worten nach "übel zugerichteten Tiere" tote Schafe als Köder liegen lassen. Das Raubtier sei dann zurückgekehrt und konnte von der Wildkamera fotografiert werden. DNA-Proben sollen Klarheit bringen, ob im Wittelsbacher Land ein Wolf unterwegs ist.