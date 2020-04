Möglicher Missbrauch in Würzburg – Polizei sucht Opfer

Mit einem ungewöhnlichen Aufruf wendet sich die unterfränkische Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Würzburg an die Öffentlichkeit. Durch Ermittlungen in anderer Sache bestünde der begründete Verdacht, dass im September 2016 ein damals 26-Jähriger eine Frau missbraucht hat. Nun sucht die Polizei nach der geschädigten Frau.

Polizei wendet sich mit Foto des Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit

Polizei und Staatsanwaltschaft haben deshalb auf ihrer Website ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht. Laut Staatsanwaltschaft und Kripo steht der damals 26 Jahre alte Mann in Verdacht, in der Nacht vom 17. auf den 18. September 2016 in einer Würzburger Wohnung sexuelle Handlungen an der Frau vorgenommen zu haben. Die Frau weiß unter Umständen nicht, dass Sie Opfer einer Straftat geworden ist. Außerdem schreibt die Polizei: "Es scheint möglich, dass der Beschuldigte die Frau auf dem Würzburger Stadtfest kennengelernt hat."

Bislang ist es den Beamten nicht gelungen, die Frau zu identifizieren. Deshalb hat das Gericht einer Öffentlichkeitsfahndung zugestimmt. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft erhoffen sich dadurch Hinweise auf das Opfer.

Die Polizei beschreibt die gesuchte Frau als etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlanke Figur, dunkle, schulterlange und wellige Haare. Die Frau trug einen Ohrstecker links sowie ein Piercing im rechten Nasenflügel.