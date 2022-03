Möglicher Gas-Lieferstopp "Katastrophe" für Textilindustrie

Von einem möglichen Gas-Lieferstopp wäre die bayerische Textilindustrie mit einem großen Schwerpunkt in Oberfranken stark betroffen. "Das wäre eine einzige Katastrophe, wir hoffen nicht, dass es zu diesem Schreckensszenario kommt", sagte Klaus Lindner, Hauptgeschäftsführer des „Verbands der bayerischen Textil- und Bekleidungsindustrie“ (vtb-bayern) in München am Mittwoch auf BR-Anfrage. Zuvor hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Frühwarnstufe wegen einer drohenden Verschlechterung der Versorgungslage ausgerufen.

Rund die Hälfte der bayerischen Beschäftigten in Oberfranken

Der Großteil der rund 130 bayerischen Textilunternehmen sitzt in Oberfranken. Rund die Hälfte der bayernweit 12.300 Beschäftigten arbeitet in oberfränkischen Textilunternehmen, so Xaver Achsenbrenner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des vtb-bayern in Hof.

Ein großer Teil der oberfränkischen Textilunternehmen produziert vorrangig im sehr energieintensiven Bereich der technischen Textilien, die zum Beispiel bei Schutzkleidung, als Dämmmaterial im Bau oder in verschiedenen Bereichen bei der Autoproduktion zum Einsatz kommen.

Mögliches Gas-Embargo: Auswirkungen sollen gering gehalten werden

Damit diese Funktionsgewebe etwa feuerabweisend oder wasserundurchlässig sind, werden unterschiedliche Chemikalien aufgetragen, die wiederum trocknen müssen. Dafür werden laut Textilverband große Mengen Gas benötigt.

Man stehe im ständigen Kontakt mit dem bayerischen Wirtschaftsministerium, um die Auswirkungen eines möglichen Gas-Embargos auf die Textil-Unternehmen so gering wie möglich zu halten, so Verbands-Hauptgeschäftsführer Lindner.