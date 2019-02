Möglicher Bombenfund - Gelände in Würzburg wird untersucht

Bei einer sogenannten Sondierungsbohrung auf einem Firmengelände im Industriegebiet "Neuer Hafen" sei man in etwa drei bis vier Meter Tiefe auf einen metallischen Gegenstand gestoßen, teilte die Stadt am Mittwochabend mit. Für die Bevölkerung bestehe derzeit keine Gefahr. Ein Expertenteam wird diesen Gegenstand am Freitag untersuchen. Dazu muss das Gelände entsprechend aufgegraben werden, wie Stadtsprecher Christian Weiß dem BR sagte.

Vorkehrungen für mögliche Entschärfung laufen

Sollte sich der Verdacht auf eine Bombe bestätigen, ist laut Stadt eine Entschärfung am Sonntag geplant. Dazu würden bereits alle Vorkehrungen getroffen. Stadtsprecher Weiß erklärte, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer Entschärfung die Bundesstraße 27 Richtung Karlstadt sowie eine angrenzende Bahnlinie betroffen seien und es zu Beeinträchtigungen kommen könne.