Möglichen Lebensretter totgefahren – Haftstrafe für 24-Jährigen

Wegen Körperverletzung mit Todesfolge und vorsätzlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat das Landgericht Schweinfurt am Donnerstag einen 24-jährigen Mann zu einer Freiheitstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Der Angeklagte hatte den Tod eines 19-Jährigen verursacht. Der junge Mann hatte Mitte August 2021 in Zeitlofs im Landkreis Bad Kissingen versucht, zu verhindern, dass sich der Angeklagte das Leben nimmt. Mit seinem Urteil entsprach das Gericht dem Antrag der Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft wollte in ihrem heutigen Plädoyer für den 24-Jährigen wegen Totschlags eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und drei Monaten erreichen.

19-Jähriger wollte Suizid verhindern

Der 24-jährige hatte kurz vor dem Vorfall geäußert, dass er sich das Leben nehmen wolle und sich dann ans Steuer seines Autos gesetzt. Der 19-Jährige stellte sich daraufhin vor das Auto und legte seine Hände auf die Motorhaube, um den 24-Jährigen von seinem geplanten Vorhaben abzubringen. Trotz der Aufforderung, den Motor auszuschalten und aus dem Wagen zu steigen, fuhr der Mann los. Der 19-Jährige sprang - um nicht umgefahren zu werden - auf die Motorhaube und konnte sich dort noch etwa 30 Meter halten, bis er am Ende einer Kurve auf einen Gehweg stürzte. Beim Aufprall erlitt er so schwere Kopfverletzungen, dass er kurz darauf in einem Krankenhaus starb. Der Unfallfahrer kehrte kurz nach dem Vorfall zum Unfallort zurück und ließ sich dort von der Polizei widerstandslos festnehmen.

Liebeskummer steckte hinter der Selbstmordabsicht

Aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation wurde er zunächst in einem Bezirksklinikum behandelt. Kurz darauf wurde gegen ihn Haftbefehl erlassen. In dem vor genau zwei Wochen gestarteten Prozess räumte der Angeklagte die Vorwürfe ein. Allerdings nicht persönlich, er ließ vielmehr seinen Anwalt eine vorbereitete Erklärung von sich verlesen. Darin entschuldigte er sich auch bei der Familie des 19-Jährigen. Er bedaure den Vorfall ausdrücklich, sagte er. Dabei nannte er quasi auch das Motiv für seinen angekündigten Selbstmord: Er hatte wohl auf eine Beziehung mit einer jungen Frau gehofft, die ihm aber einen Korb gab.