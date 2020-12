vor etwa einer Stunde

Mögliche Urteilsverkündung in Totschlagsprozess in Regensburg

Am Regensburger Landgericht könnte am Mittwoch das Urteil in einem Totschlagsprozess fallen. Der 54 Jahre alte Angeklagte soll seine Ex-Partnerin im Dezember 2019 während oder direkt nach dem gemeinsamen Sex erstickt haben.