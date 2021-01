Mögliche Überschwemmung: Hochwasserwarnung für Teile Frankens

In den kommenden Tagen sollen auch in Oberfranken und Unterfranken die Temperaturen ansteigen – das bedeutet Tauwetter. Der Hochwassernachrichtendienst (HND) des Bayerischen Landesamts für Umwelt warnt daher in bestimmten Regionen vor Hochwasser (Stand: 28.01.21, 16.00 Uhr).

Oberfranken: Bei Wiesent und Itz droht Meldestufe 3

In Oberfranken leuchten die Regionen Bayreuth, Bamberg, Coburg, Forchheim, Kulmbach und Lichtenfels derzeit orange. Dies entspricht der zweithöchsten Warnstufe, die Ausuferungen und Überschwemmungen umfasst. Die höchste Warnstufe, die Überschwemmungen für bebaute Gebiete anzeigt, ist derzeit in ganz Bayern noch für keine Region aktiviert.

Während der HND für die Flüsse in Oberfranken derzeit noch keine Meldestufe herausgegeben hat, könnten laut Vorhersage bereits morgen zwei Flüsse die dritte von maximal vier Meldestufen erreichen. Neben der Wiesent im Bereich Muggendorf, im Landkreis Forchheim, wäre demnach auch die Itz im Bereich Schenkenau, im Landkreis Coburg, betroffen. Bei "Meldestufe 3" kann es vereinzelt zu Überschwemmungen bei bebauten Grundstücken oder Kellern kommen. Auch Verkehrsverbindungen könnten dadurch beeinträchtigt sein.

Unterfranken: Fünf Regionen von Hochwasserwarnungen betroffen

Auch für Teile Unterfrankens hat der HND Hochwasserwarnungen herausgegeben. Neben den Regionen Haßberge, Schweinfurt, Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen ist auch der Raum Aschaffenburg betroffen. Unterfränkische Flüsse sind von den beiden höchsten Warnstufen aktuell und auch in der Vorhersage nicht betroffen.