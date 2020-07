Mögliche Blindgänger: Fürther Klinikum bereitet Evakuierung vor

Das Fürther Klinikum bereitet sich auf seine Evakuierung vor. Grund dafür sind Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg, die auf dem Baustellengelände des Erweiterungsbaus vermutet werden. In den kommenden Tagen werden dort acht Stellen genauer untersucht, an denen aufgrund von alten Luftbildaufnahmen Bombentreffer ausgemacht wurden.

Auch vier Altenheime betroffen

Zeitgleich bereiten sich das Klinikum und der Katastrophenschutz auf die Evakuierung das Hauses und von vier angrenzenden Altenheimen vor. Sollten Blindgänger gefunden werden, ist geplant, sie am Sonntag, 19. Juli, entschärft. Bis dahin wird das Klinikum die Zahl der Patienten von derzeit 800 auf maximal 110 reduzieren. Sie sollen in anderen Krankenhäusern unterkommen. Zudem werden keine neuen Patienten aufgenommen. Die Bewohner der Alten- und Pflegeheime werden in Sporthallen im Landkreis Fürth untergebracht.

Im Ernstfall müssen 16.000 Menschen ihre Häuser verlassen

Sollte es zu einer Entschärfung kommen, müssen zudem rund 16.000 Menschen, die im Umkreis von einem Kilometer wohnen, ihre Häuser verlassen, so der Fürther Ordnungsreferent Mathias Kreitinger. Manfred Wagner, der ärztliche Direktor des Klinikums, geht aufgrund der Bildauswertung davon aus, dass keine Blindgänger gefunden werden. Auch bei früheren Bauvorhaben am Klinikum sei man davon verschont worden, sagte er.

Klarheit bis zum 13. Juli

Dennoch sei es wichtig, sich auf den möglichen Ernstfall vorzubereiten, damit dann alles reibungslos ablaufen könne. Am Montag, 13. Juli, soll klar sein, ob Blindgänger entschärft werden müssen. Dann fällt auch die Entscheidung, ob evakuiert wird.