Mödlareuth: Umbau des Deutsch-Deutschen Museums startet

Das Deutsch-Deutsche Museum Mödlareuth besuchen jedes Jahr etwa 80.000 bis 90.000 Besucher aus der gesamten Welt. Herzstück ist der originale, etwa 90 Meter lange Abschnitt der Mauer in dem ehemals geteilten Dorf an der früheren innerdeutschen Grenze. Mödlareuth wird häufig auch als "Little Berlin" bezeichnet. Weil die bestehenden Anlagen dem Besucheraufkommen schon länger nicht mehr gerecht werden, wird das Museum umfangreich modernisiert und erweitert.

Das Außengeländes des Museums wird komplett umgestaltet

Im ersten Bauabschnitt wird das Außengelände weiträumig umgestaltet. Dafür sind 2,8 Millionen Euro eingeplant. Die Vorbereitungen für die Baumaßnahmen werden dabei in unmittelbarer Zukunft starten. Ende April sollen dann die eigentlichen Bauarbeiten beginnen und bis Ende November 2022 abgeschlossen sein. Künftig soll vor allem besser ersichtlich sein, welche Grenzanlagen sich tatsächlich an ihrem originalen Standort befinden und welche nachträglich hinzugefügt wurden, um das sich eigentlich bis zu fünf Kilometer ins Hinterland erstreckende Grenzüberwachungssystem des DDR-Regimes kompakt zu verdeutlichen.

Weiße Kacheln sollen den Verlauf der Grenzmauer nachzeichnen

Mit weißen Bodenkacheln im Abstand von etwa einem Meter soll künftig der Verlauf der Mauer durch den Ortskern von Mödlareuth veranschaulicht werden. Für Bodenkacheln hat man sich laut Museumsleiter Robert Lebegern in Abstimmung mit den Einwohnern Mödlareuths entschieden. So soll der Verlauf der Mauer veranschaulicht werden, ohne jedoch einen neue optische Teilung zu schaffen wie es zum Beispiel mit Pfosten der Fall wäre.

Neues Museumsgebäude soll ab 2023 entstehen

Im zweiten Bauabschnitt der Erweiterung soll ab 2023 ein neues Museumsgebäude am Ortsrand mit rund 500 Quadratmetern Fläche entstehen. Außerdem soll das Museum barrierefrei gestaltet werden. Für das Gesamtprojekt sind Kosten in Höhe von 15 Millionen Euro geschätzt. Eine Berechnung der tatsächlichen Kosten soll laut dem Zweckverbandsvorsitzenden, dem Hofer Landrat Oliver Bär (CSU), in den nächsten Monaten veröffentlicht werden. Laut Landrat Bär habe man mögliche Kostensteigerungen bereits mit den Fördergeldgebern besprochen. Bisher haben der Freistaat Bayern und der Bund jeweils 5,6 Millionen Euro zugesagt, weitere 800.000 Euro kommen vom Freistaat Thüringen. Bis 2025 soll alles fertig sein.