Mödlareuth: Schüler sammeln Erfahrungen an der Grenze

Ab Dienstag (5.11.19) präsentieren sie die Ergebnisse ihrer grenzübergreifenden Projekte im Deutsch-Deutschen Museum Mödlareuth und auch im Internet. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk betonen die Jugendlichen, welch nachhaltigen Eindruck vor allem die Gespräche mit Zeitzeugen aus Ost- und West-Deutschland bei ihnen hinterlassen haben.

Gesprächspartner überlassen Erinnerungsstücke

Zahlreiche Bürgermeister, Bahnhofsmitarbeiter, Straßenbauarbeiter, ehrenamtliche Helfer oder Verwandte stellten den Schülern Exponate zur Verfügung – von historischen Straßenschildern, über DDR-Mitbringsel wie dem Nussknacker aus dem Erzgebirge und Pionier-Halstüchern bis hin zu Grundschul-Diktaten aus dem Herbst 1989.

Exponate füllen Zahlen mit Leben

So wurden die abstrakten historischen Zahlen mit Leben gefüllt: Ob es nun um den Alltag an der innerdeutschen Grenze geht, um dramatische Flucht-Erlebnisse oder um die Öffnung von 13 Grenzübergängen in der Region Hof zwischen November 1989 und April 1990.

Museum zeigt Kurzfilme und eine Ausstellung

Umgesetzt haben die Schüler ihre Ergebnisse in verschiedenen Kurzfilmen und einer Ausstellung, die im Deutsch-Deutschen Museum Mödlareuth zu sehen ist.