04.11.2019, 11:06 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Mödlareuth: Museum zeigt das Grenzgebiet, wie es einmal war

Stacheldraht, Mienen und Straßensperren zerrissen einst Familien in dem kleinen Ort Mödlareuth an der bayerisch-thüringischen Grenze. Das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth zeigt heute noch die innerdeutsche Grenze, wie sie damals war.