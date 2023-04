Mödlareuth: Gauck lobt Kooperation von Menschen aus Ost und West

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck (parteilos) hat sich am Mittwochmittag im Deutsch-Deutschen Museum Mödlareuth mit Jugendlichen aus Bayern, Sachsen und Thüringen getroffen. In dem etwa halbstündigen Gedankenaustausch ging es um die Verantwortung jedes Einzelnen für die Demokratie, die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten der Menschen in Ost- und Westdeutschland.

Bär: Mödlareuth "Symbol für Teilung und Einheit unseres Landes"

Es war der erste Besuch des 83-Jährigen in dem ehemals geteilten Dorf Mödlareuth an der früheren innerdeutschen Grenze. "Gauck passt wohl wie kein zweiter an diesen Ort Mödlareuth, der ein Symbol für die Teilung, aber vor allem auch für die Einheit unseres Landes ist", sagte Hofs Landrat Oliver Bär (CSU), der das ehemalige deutsche Staatsoberhaupt Gauck zusammen mit seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt eingeladen hatte.

Museumsneubau für rund 22 Millionen Euro

Bei einem Rundgang zeigten der Hofer Landrat Oliver Bär und Thomas Hennig (CDU), der Landrat des Vogtlandkreises, dem früheren Bundespräsidenten die neugestalteten Außenanlagen des Deutsch-Deutschen Museums. Herzstück sind Reste der ehemaligen Grenzmauer, die jahrzehntelang Familien und Freunde in dem 50-Einwohner-Dorf voneinander trennte. Mit direktem Blick auf die Mauer entsteht gerade der Museumsneubau für rund 22 Millionen Euro.

Gauck lobt Zusammenarbeit beim Aufbau des Museums

Diese grundlegende Erweiterung des bundesweit einzigartigen Grenzmuseums war seit langem gefordert worden. Das bisherige Museum reicht für das große Interesse von jährlich rund 80.000 Menschen aus der ganzen Welt nicht aus. Anfang Mai ist mit Vertretern von Bund, Bayern und Thüringen die Grundsteinlegung geplant. Gauck lobte die Zusammenarbeit von Menschen aus Ost und West beim Aufbau des Museums nach dem Mauerfall 1989.