Mödlareuth feiert Tag der Deutschen Einheit

Das oberfränkisch-thüringische Dorf Mödlareuth bei Hof ist ein wichtiger Symbolort für die deutsche Teilung und Wiedervereinigung. Und so werden am "Tag der Deutschen Einheit" mehrere tausend Besucher in Mödlareuth erwartet.