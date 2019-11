Mödlareuth abgeriegelt: US-Außenminister Mike Pompeo zu Gast

Mike Pompeo ist da. Der US-Außenminister ist am Mittwochabend (6.11.19) am Nürnberger Flughafen gelandet. Unter großen Sicherheitsvorkehrungen treffen sich Pompeo und sein deutscher Amtskollege Heiko Maas (SPD) am Donnerstagmittag (7.11.19) in dem ehemals geteilten Dorf Mödlareuth bei Hof.