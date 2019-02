Möbelhersteller Rauch streicht 250 Stellen

An welchem Standort die Stellen gestrichen, und wo die neuen Stellen geschaffen werden sollen, teilt das Unternehmen nicht mit. Die Rauch Möbelwerke GmbH hat ihren Hauptsitz in Freudenberg am Main in Baden-Württemberg, direkt an der Grenze zum Landkreis Miltenberg in Unterfranken. Das Unternehmen verfügt über eine große Fertigungsstätte im unterfränkischen Bürgstadt (Lkr. Milternberg).

Bundesweit rund 1.700 Mitarbeiter

Rauch ist, laut eigenen Angaben, der Marktführer für Schlafzimmer- und Stauraumlösungen (Schränke) in Deutschland. Deutschlandweit hat das Unternehmen 1.700 Mitarbeiter.