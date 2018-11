Möbel von G20-Gipfel werden in Dingolfing versteigert

Heute Abend werden in Dingolfing Möbel vom G20-Gipfel in Hamburg versteigert. Ab 19 Uhr lautet das Motto: "Steigern für einen guten Zweck". Veranstaltungsort ist das Einrichtungshaus Steinberger Wohnkultur und Handwerk.

Sitzen wie die Mächtigen

Die Sitzmöbel und Tische wurden auf dem G20-Gipfel 2017 in Hamburg benutzt. Sie stammen aus einer Lounge, in der sich die mächtigsten Frauen und Männer der Welt am 7. und 8. Juli zwischen den offiziellen Gesprächen getroffen haben. Es kommen beispielsweise edle Lederhocker, Lounge Chairs, Easy Chairs, elegante Bänke und Beistelltische namhafter Hersteller zum Aufruf. Insgesamt werden rund 50 Einzelstücke versteigert.

Steigern für ein Trinkwasser-Projekt in Afrika

Der Erlös geht an die Behindertenwerkstätte der Lebenshilfe in Dingolfing und an das Projekt "Trinkwasser für 10.000 Afrikaner – Jeder Tropfen zählt" des Rotary Clubs Dingolfing-Landau.