Möbel von G20-Gipfel versteigert: Erwartungen übertroffen

Merkel, Macron und andere mächtige Staatschefs sind darauf gesessen: Gestern Abend wurden Sessel, Stühle und Tische vom letzten G20-Gipfel versteigert. Veranstaltungsort war das Einrichtungshaus Steinberger in Dingolfing. Die Chefin, Karin Steinberger, freut sich über den Erfolg der Versteigerung. Es kamen mehr als 40.000 Euro für den guten Zweck zusammen.

"Es ist ein Traum!" Karin Steinberger

Das Geld geht an die neu errichtete Werkstätte der Lebenshilfe in Dingolfing und an das Projekt "Trinkwasser für 10.000 Afrikaner – Jeder Tropfen zählt" des Rotary Clubs Dingolfing-Landau.