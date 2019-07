Modeunternehmen Strenesse ist erneut insolvent

Das Modeunternehmen Strenesse mit Sitz in Nördlingen hat heute bekannt gegeben, erneut insolvent zu sein. Das Amtsgericht Nördlingen habe dem Antrag der Strenesse New GmbH auf Anordnung einer vorläufigen Eigenverwaltung am 26. Juni stattgegeben. Der Geschäftsbetrieb soll unterdessen nahtlos fortgeführt werden.

Strukturveränderungen ohne gewünschten Erfolg

Zwar hat das Unternehmen seit der Insolvenz vor fünf Jahren einige Verbesserungen angestrebt. So wurde unter anderem versucht, die Produktlinie und Designsprache zu erneuern, die Marke weiterzuentwickeln und zu modernisieren. Auch hinsichtlich der Infrastruktur und der Lagerlogistik wurden Änderungen vorgenommen. Offensichtlich hat das alles aber nicht gereicht.

Geschäftsführung sieht Eigenverwaltung als Chance

Geschäftsführerin Micaela Sabatier macht die übernommenen Betriebs- und Vertriebsstrukturen der ehemaligen Strenesse AG dafür verantwortlich. Diese hätten sich als "nicht anpassungsfähig" erwiesen. Sie sieht deshalb die "Eigenverwaltung als Chance, die aus der Vergangenheit übernommenen Belastungen und Verpflichtungen anzupassen".

Betrieb soll normal weiter geführt werden

Auch bei der Insolvenz im Jahr 2014 hatte das Unternehmen den Weg der Eigenverwaltung gewählt, um weiterexistieren zu können. In der Folge waren Kosten gesenkt geworden und nach Ende des Verfahrens ein Schweizer Investor eingestiegen. Die Kollektionsentwicklung, die Produktion und die Auslieferungen werden laut Pressemitteilung nahtlos und ohne Beeinträchtigungen fortgeführt.