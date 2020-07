Modeunternehmen Strenesse in Nördlingen stellt Betrieb ein

Als Grund nennt das Unternehmen die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Tatsächlich steckte die Strenesse New GmbH, wie das Unternehmen zuletzt hieß, schon vor Corona tief in der Krise. Zurzeit arbeiten in Nördlingen nur noch rund 20 Mitarbeiter für Strenesse, insgesamt sind es noch 57.

Am Jahresende verlieren 57 Mitarbeiter ihren Job

Die meisten davon sind in den Shops in Frankfurt, Köln und Hamburg beschäftigt, wie der Betriebsratsvorsitzende Rainer Dirrheimer dem BR sagte. Laut Dirrheimer verlieren Ende Oktober die ersten Kollegen ihren Job, bis zum Jahresende dann die übrigen. Es gebe einen Sozialplan.

Corona-Krise: Strenesse-Läden geschlossen, Online-Verkauf lief nicht

Strenesse hatte vor einem Jahr bereits zum zweiten Mal Insolvenz angemeldet. Der Insolvenzplan sei dann aber nicht aufgegangen, weil durch die Corona-Pandemie die Strenesse-Geschäfte schließen mussten und der Online-Verkauf nicht so gut lief, wie der Betriebsratsvorsitzende dem BR erklärte. Auch seien Gespräche mit einem Investor geplatzt, so dass nun das Ende von Strenesse besiegelt sei.