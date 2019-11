Modeunternehmen René Lezard schließt endgültig

Der Bekleidungshersteller hatte am 18. Juli einen letzten Insolvenzantrag gestellt. Die größten Hoffnungen ruhten seitdem auf Textilhändler Yasar Esgin, der in Schwarzach einsteigen wollte. Doch der türkische Investor ließ die vertragliche Vereinbarung im Sommer platzen. Die Konsequenz: das Unternehmen muss schließen. Ende Januar 2020 enden die Arbeits- und Mietverträge. Die Mitarbeiter haben bereits Ende Oktober die Kündigung erhalten.

Marke René Lezard verschwindet vom Markt

Die wirtschaftliche Krise bei René Lezard zieht sich schon über Jahre. Vorstandsvorsitzende Isabella Hierl sagte heuite dem BR: „Mode ist ein immer schwierigeres Pflaster und es wird immer schwerer, dafür einen Investor zu finden.“ Letzte Gespräche für eine Rettung waren im Oktober gescheitert. Jetzt wird die Marke René Lezard komplett vom Markt verschwinden. Mit der Schließung der Zentrale in Schwarzach werden auch die verbliebenen acht René Lezard-Läden und sieben Filialen in Factory Outlet-Centern zwischen Hamburg und München dichtgemacht. Rund 150 Arbeitsplätze fallen weg, 45 davon im Stammhaus in Schwarzach.