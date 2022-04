Modernste Kompostieranlage Bayerns entsteht in Bayreuth

Der Geruch ist gewöhnungsbedürftig: stechend, zwischen süßlich und säuerlich. Er kommt von riesigen, dampfenden Biomüllbergen. Aufgetürmt sind sie in einer komplett neu gebauten, etwa 60 Meter langen und zwölf Meter hohen Halle. Sie ist Teil der wohl modernsten Kompostierungsanlage Bayerns und steht am Buchstein im Landkreis Bayreuth.

Neue Anlage kostet mehr als 10 Millionen Euro

Die Bayreuther Kompostieranlage ist mit ihren 27 Jahren in die Jahre gekommen. In den 1990er-Jahren galten die Maschinen als "High-Tech", heute sehen sie sichtlich mitgenommen aus. Die Technik und die Anforderungen haben sich in den vergangenen Jahren massiv verschärft. Eine Erneuerung war notwendig, auch weil sich die rechtlichen Anforderungen an das Endprodukt verändert haben. Entstehen soll ein zertifizierter, gütegesicherter Kompost, der als Dünger im Privatgarten sowie in der Landwirtschaft eingesetzt werden kann.

Daher habe man sich für eine neue und moderne Anlage entschieden, die auch den Klima- und Naturschutzaspekten gerecht werde, so Landrat Florian Wiedemann (Freie Wähler).

Vor sechs Jahren begannen die Planungen – zwei Jahre wurde gebaut. Nun läuft die neue Anlage im Probebetrieb. In den kommenden Wochen soll sie unter Volllast laufen. 10,5 Millionen Euro wurden bisher investiert.

In der Biotonne: Vom Küchenmesser bis zum Turnschuh

Schon seit den 1990er-Jahren wird am Buchstein der Biomüll aus Stadt und Landkreis Bayreuth in Kompost umgewandelt. Rund 14.000 Tonnen fallen jährlich an organischen Haushaltsabfällen durch die Biotonnen an. Am Ende bleiben etwa 7.000 Tonnen Kompost übrig. Die andere Hälfte sind Wasser oder Fremdstoffe – also Restmüll. Und davon findet sich in den Biotonnen jede Menge, so Peter-Michael Habermann, Leiter der Abfallwirtschaft im Landkreis Bayreuth. "Da kann man wirklich alles finden. Den Senf in der Tube, den Honig im Glas, die Kartoffeln im Netz. Auch Küchenmesser oder Heckenscheren, die versehentlich mit reinfallen. Aber auch Turnschuhe waren schon dabei", so Habermann.

Extra Arbeit machen aber auch die angeblich kompostierbaren Bio-Plastikbeutel. Diese müssen alle aussortiert werden. Sie sind, so schreibt es die Satzung vor, nicht erlaubt und müssen in den Restmüll entsorgt werden.

Kein Geruch im Freien: Modernste Anlage Bayerns

Die Anlage gilt mit ihrer Technik als die Modernste in Bayern. Sie ist ein komplett in sich geschlossenes System. Dank Laser- und Infrarottechnik können Fremdkörper besser herausgefiltert werden als zuvor. Dazu kommt eine sogenannte Windabscheidung und Windsichtung – hier werden dann die Plastiktüten oder auch Zeitungspapier aussortiert. So entsteht letztlich ein sehr viel hochwertigerer Kompost, der allen rechtlichen Vorgaben entspricht, so Chefplaner Jürgen Hake.

Auch wird der Biomüll nicht mehr im Freien, sondern in der neuen Halle aufbereitet. Damit kann wiederum die Vorschrift zur "Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft" (TA Luft) eingehalten werden, so Landrat Wiedemann. Die Vorschrift besagt, dass Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen und Immissionen geschützt werden müssen. Konkret heißt das: Gerüche bleiben in der Halle und dringen nicht mehr nach außen. Die Luft wird in der Halle gefiltert und gereinigt.

Auf dem Dach der Halle wurde außerdem eine Photovoltaikanlage installiert, die die Grundversorgung der Anlage mit Strom unterstützt.

Aus der Tonne in den Boden: Regionaler Abfallkreislauf

Trocknen, aufarbeiten, lagern: Gut zwölf Wochen dauert es, bis der Inhalt der Biotonne verarbeitet und als Naturdünger wieder einsetzbar ist. Abnehmer des regionalen Kompostes sind Landwirte, aber auch Privatkunden. Die Kompostieranlage am Buchstein und der Abfallkreislauf seien ein wichtiges Standbein der Region, betont Landrat Florian Wiedemann. "Ich bin sehr stolz, dass wir dieses Projekt gemeinsam so verwirklichen konnten."