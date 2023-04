Modernste Panzer und mehr als 400 US-Soldaten für Ansbach

Rund sieben Meter lang und etwa 2,80 Meter hoch sind die 36 hochmodernen Stryker Panzer mit dem Waffensystem "M-SHORAD", mit denen die Luftverteidigungsartillerie in der Ansbacher Shipton-Kaserne jüngst ausgestattet wurde. Mit dem Ukraine Krieg hat das nichts zu tun, versichert die Army vor Ort.

Erste Einheit mit diesen Panzern

"Das ist die neueste Luftverteidigungsartillerie-Ausrüstung der US-Armee. Tatsächlich sind wir das erste Bataillon, das sie nutzt," erklärt Kommandeur Kyle Anderson. Genutzt werden sollen die Stryker Panzer mit der Aufrüstung "M-SHORAD" (steht für "Maneuver Short Range Air Defense") von der Luftverteidigungseinheit, die schon seit fünf Jahren in der Shipton-Kaserne stationiert ist. Ausgelegt ist das Gerät für feindliche Bedrohungen aus der Luft im Kurzstreckenbereich, aber auch für Bodenziele. Unterstützt werden soll damit die United-States-Army in Europa und die Nato.

Ausbildung in Grafenwöhr

Die Ansbacher Soldatinnen und Soldaten werden in der Region alle paar Wochen im nahegelegenen Trainingsfeld in Oberdachstetten geschult. Außerdem gibt es einmal im Monat Übungen bei der US-Army in Grafenwöhr. Dort sind die Bedingungen und der Platz für die Übungen mit den neuen Panzern besser geeignet, heißt es von Kommandeur Kyle Anderson.

Gleicher Panzertyp in die Ukraine geliefert

Neben den Ansbacher Soldatinnen und Soldaten werden in Grafenwöhr auch ukrainische Streitkräfte ausgebildet. Wie viele das sind, ist unklar. Das US-Verteidigungsministerium aus Washington meldete im Februar, dass mehr als 600 bereits ausgebildet wurden, inzwischen sind es damit wohl deutlich mehr. Zu der Zusammenarbeit mit der Ukraine sagt Kommandeur Kyle Anderson nichts. Auch allgemein hält er sich mit Details zu den Bewegründen der Aufrüstung in Ansbach zurück.

Entscheidung für Aufrüstung vor Ukraine-Krieg

Neben den neuen M-SHORAD Stryker Panzern kommen auch 400 Soldatinnen und Soldaten nach Ansbach. Sie werden in der Barton Kaserne stationiert und bilden eine neue Pionierbrigarde bzw. eine Einheit der Luftabwehr. Diese Aufrüstung wurde vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges beschlossen, betont Kommandeur Kyle Anderson. Und die Entscheidung selbst sei auf höhere Ebene als in Ansbach entschieden worden.

Bürgerinitiative "Etz langt’s" gegen Aufrüstung

Dass die Truppen und die neuen Panzer unabhängig vom Krieg in der Ukraine kommen, weiß Boris-André Meyer. Er ist für die Offenen Linken im Ansbacher Stadtrat und Sprecher der Bürgerinitiative "Etz langt’s", die sich seit Jahren gegen Fluglärm durch die US-Armee und allgemein eher für die Abrüstung der Truppen stark macht. Zusammen mit anderen Parteien hat er bereits Kundgebungen für den Frieden und mehr Diplomatie in Ansbach organisiert. Er denkt nicht, dass diese Aufrüstung in Kriegszeiten einen positiven Effekt hat und das Sicherheitsgefühl in Ansbach steigt. Im Gegenteil: Grundsätzlich verunsichere die Bevölkerung, dass mehr amerikanisches Militär und die schweren Luftabwehrsysteme in Ansbach sind, weil man denken könnte, die Stadt wird zur Zielscheibe, wenn der Krieg sich ausweiten sollte.

Ansbacher halten sich zurück

Bei einer Straßenumfrage wollen sich keine Ansbacher so richtig zu dem Thema äußern. In Kriegszeiten hält man sich wohl mit seiner Meinung zum Militär zurück, gleichzeitig sind die älteren Ansbacher aus den 1980-er und 1990-er-Jahren gewöhnt, dass viele amerikanische Soldaten im Stadtgebiet unterwegs sind. Bis Herbst sollen die neuen Truppen in die Barton Kaserne gezogen sein. In diesem Zusammenhang stehen dort auch große Investitionen von 90 Millionen Euro an. Weitere 25 Millionen Euro sollen in ein Gemeindezentrum mit Festplatz bei der Shipton-Kaserne im Urlas fließen, um die deutsch-amerikanische Beziehung in Zukunft zu stärken.