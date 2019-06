Modernisierungspläne für den Grünten stoßen auf Kritik

Die neuen Eigentümer der Grüntenlifte im Rettenberger Ortsteil Kranzegg im Oberallgäu haben einiges vor. Sie wollen am Grünten zum Beispiel neue, komfortable Liftanlagen, moderne Berg- und Talstationen und für den Sommer eine Erlebnisbahn quer durch den Wald hinunter ins Tal. Vertreter von Naturschutzorganisationen kritisieren das heftig und auch in der Gemeinde rumort es kräftig. Der Grünten gilt als Wächter des Allgäus, er ist der Hausberg der Allgäuer.

Modernisierungspläne für den Grünten spalten die Allgäuer

Der Berg ist für die Allgäuer also etwas Besonderes. Auch deshalb ist die geplante Modernisierung ein großes Thema in der Gegend. Die einen fürchten sich vor dem Rummel, der mit der Modernisierung kommen könnte. Andere freuen sich schon auf die neuen Lifte oder die Erlebnisbahn. Die neuen Pläne sorgen aber vor allem unten in der Gemeinde Rettenberg für Aufregung. Ein Anwohner sagt, das Dorf sei ziemlich gespalten. Er habe aber den Eindruck, dass es mehr Zustimmung als Ablehnung gebe. Manche sind unsicher, was das Thema anbelangt.

„Mir sind da ein bissle zwiegespalten. Das ist unser Hausberg und wir haben ein bissl Angst, uns blutet das Herz, wenn man nicht weiß, was jetzt auf einen zukommt, aber man muss auch die andere Seite sehen und froh sein, wenn jemand investiert.“ Susanne Huber, Bewohnerin aus dem rettenberger Ortsteil Wagneritz

Werden künftig zu viele Menschen auf den Grünten kommen?

Die Naturschutzorganisationen versuchen die Pläne etwas nüchterner zu betrachten. Sie befürchten vor allem durch die Seilbahn im Sommer zu viele Menschen am Berg, die alle mit dem eigenen Auto anreisen und für ein Verkehrschaos im Tal sorgen.

„Die Kapazitäten, die sind dermaßen hoch, an so einem schönen Sommertag, mit bis zu 6.000 Leuten, die da hochfahren, dass das Verkehr nachzieht, den Rettenberg zum Beispiel nicht packt.“ Alfred Karle-Fendt vom Bund Naturschutz Kempten-Oberallgäu

Naturschützer fürchten um die Artenvielfalt

Die vielen Menschen seien zudem eine unzumutbare Belastung für die Artenvielfalt am Grünten. Vor allem die geplante Erlebnisbahn, die quer durch den Wald hinunter ins Tal führen soll, störe den Lebensraum seltener Tierarten, meint Brigitte Kraft vom Landesbund für Vogelschutz .

„Die Alpen sind nicht dazu da, Freizeitpark für irgendwelche Investoren zu sein, da wo die Berge nur noch ne Kulisse darstellen und nicht mehr. Das hier ist ein Naturwald, den müssen wir schonen, hier müssen wir naturverträglichen Tourismus fördern.“ Brigitte Kraft vom Landesbund für Vogelschutz

Modernisierungsgegner wollen sich organisieren

Es gibt also einiges an Gegenwind für die Pläne der neuen Eigentümer am Grünten – in Rettenberg wollen einige jetzt sogar einen Freundeskreis gründen: „Rettet den Grünten“, soll der heißen.