Modernisierungsmaßnahmen: "Ufo" über dem Heizkraftwerk Würzburg

Wie die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) mitteilt wird das Heizkraftwerk an der Friedensbrücke in Würzburg derzeit umfangreich modernisiert. Deswegen wird am Dienstag eine Art "Ufo" am Haken eines Schwerlastkrans über dem Heizkraftwerk hängen. "Bei der schwebenden Untertasse handelt es sich um die 22 Tonnen schwere Wartungsbühne aus Stahl, die ihren Platz auf dem Energiespeicher finden soll", so die WVV.

Wartungszugang von außen

Die Plattform dient vor allem dazu, einen Zugang zu Sicherheitsventilen und Messeinrichtungen des Speichers zu ermöglichen. Die Bühne hat einen Durchmesser von zwölf Metern und eine Fläche von knapp 80 Quadratmetern. Damit soll sie einige Meter über den Speicherrand hinausragen. "Der Grund hierfür ist, dass rund um den Wärmespeicher eine Wendeltreppe angebracht wird, die anschließend mit einer Stahlblech-Fassade verkleidet wird", erklärt die WVV in ihrer Pressemitteilung.

WVV: Weiterer Schritt in Sachen Klimaschutz

Der WVV zufolge ist die Modernisierung des Heizkraftwerks ein weiterer Schritt zur Reduzierung von CO2-Emissionen. Das soll zum Klimaschutz beitragen. Denn durch den Einsatz des Wärmespeichers könne laut WVV die Fernwärme-Heißwasserproduktion von der Stromproduktion entkoppelt werden und unabhängig vom aktuellen Wärmebedarf erfolgen. Künftig fallen die Stromverbrauchspitzen nicht zeitgleich mit den Wärmeverbrauchspitzen zusammen. "Durch den Einsatz eines Wärmespeichers wird die Betriebsweise der Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen dahingehend flexibilisiert und optimiert, dass sich diese bei gleichzeitiger Abdeckung der anstehenden Fernwärme-Netzlast stärker am Strommarkt orientieren kann" erklärt die WVV und hebt so den wesentlichen Vorteil eines Wärmespeichers hervor.

549-Tonnen-Ungetüm

Befüllt mit 130 Grad heißem Wasser wiegt der Wärmespeicher inklusive der begehbaren Dachplattform und Wendeltreppe 3.437 Tonnen. Er besitzt ein Fassungsvermögen von 2.869 Kubikmetern mit einem Wärmeinhalt von 175.000 kWh und hat ein Leergewicht von 549 Tonnen.