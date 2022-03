Modernisierung: Therme Obernsees soll Magnet für Familien werden

Für rund 9,3 Millionen Euro wird die Therme in Obernsees im Landkreis Bayreuth modernisiert und teilsaniert. Am Montag wurde mit einem symbolischen Spatenstich der erste Bauabschnitt begonnen.

Obernsees: Im Wettbewerb mit anderen Thermen bestehen

Die Modernisierung sei ein wichtiger Beitrag für den Tourismus in der Region, so der Vorsitzende des Zweckverbandes der Therme Obernsees, Landrat Florian Wiedemann (Freie Wähler). Man wolle, attraktiver und moderner werden, auch um im Wettbewerb mit anderen Thermen bestehen zu können. Geplant sei ein neues großes Außenbecken und eine Verlegung des Kinderbereichs.

Es soll damit auch eine neue moderne Kinderwelt gebaut werden und ein neuer Ruheraum entstehen. Zudem soll es an der Therme auch das erste Besucherzentrum der Fränkischen Schweiz geben. "Ein Meilenstein für die Tourismusregion Fränkische Schweiz", so der Landrat.

Sanierung: Planungen laufen seit 2015

Die nun beginnenden Bauarbeiten bedeuten, dass die Breitrutsche im Außenbereich 2022 nicht mehr genutzt werden kann und erst im Frühjahr 2024 wieder zur Verfügung steht. Die Liegewiese soll im Sommer aber nutzbar sein. Voraussichtlich Ende 2023 soll das Außenbecken wieder nutzbar sein.

Die Planungen für die Modernisierung und Sanierung laufen bereits seit 2015. Die Kosten belaufen sich auf rund 9,3 Millionen Euro. 60 Prozent davon kommen aus Fördermitteln.

Kinderwelt: Anziehungspunkt für Familien

Die Therme sei "im Herzen der Fränkischen Schweiz ein Magnet", nicht nur für Tagesgäste, so Staatsminister Thorsten Glauber (FW), der ebenfalls am Montag vor Ort war. Regionen wie der Bayerische Wald "strotzen vor 5-Sterne-Hotels und einem Angebot im Wellnessbereich für den Erholungssuchenden", so Glauber. In Obernsees könne man hingegen zusätzlich zur Thermen- und Saunalandschaft mit der Kinderwelt punkten. Somit könne die Region vor allem für Familien zum Anziehungspunkt werden.