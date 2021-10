"Modernisierung des Zivilprozesses": Staatsempfang in Nürnberg

Zu dem Ergebnis, dass die bayerische Justiz digitaler werden soll, kam die Arbeitsgruppe "Modernisierung des Zivilprozesses" beim deutschlandweiten Zivilrichtertag im Februar dieses Jahres unter dem Vorsitz des Präsidenten des Oberlandesgerichts Nürnberg, Thomas Dickert. Das hat das Justizministerium mitgeteilt. Aus diesem Anlass gab Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) einen Staatsempfang im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.

Von der Papier- zur elektronischen Akte

Eisenreich plädierte dafür, dass auch die bayerische Justiz die Chancen der Digitalisierung nutzt. Dazu habe die Arbeitsgruppe wichtige Vorschläge dargelegt. "Wir brauchen eine Digitaloffensive für den Zivilprozess der Zukunft", so der Minister. Dafür sehe er aber einen "erheblichen rechtspolitischen Handlungsbedarf", heißt es weiter.

"Die Zivilprozessordnung ist für die Papierakte gemacht, nicht für die elektronische Akte. Eine Modernisierung des Zivilprozesses ist daher notwendig." Georg Eisenreich (CSU), Bayerns Justizminister

Beschleunigte Online-Verfahren, mehr Videokonferenzen

Eisenreich sieht jetzt den Bund in der Handlungspflicht. Thomas Dickert sieht indes die Digitalisierung nicht als Selbstzweck: "Wir sollten ihre Möglichkeiten vielmehr nutzen, um unsere Verfahren noch effizienter zu machen und um den rechtsuchenden Bürgerinnen und Bürgern – in Ergänzung zu den bestehenden Möglichkeiten – einen einfachen, niederschwelligen und zeitgemäßen Zugang zum Recht zu ermöglichen", so der Richter.

Damit greift Thomas Dickert einen der Vorschläge der Arbeitsgruppe auf. Diese forderte unter anderem den Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs, also konkret: beschleunigte Online-Verfahren – und die Videokonferenztechnik häufiger einzusetzen.

Als erstes Landgericht in Bayern hat das Ingolstädter Landgericht die E-Akte im Frühjahr 2021 eingeführt.