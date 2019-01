Modernisierung: Bahnfahrer im Allgäu müssen mehr Zeit einplanen

Die Deutsche Bahn macht Tempo bei der Elektrifizierung der Strecke München-Lindau über Memmingen. In diesem Jahr steht ein rund 80 Kilometer langer Abschnitt an, der zwar vor allem durch Baden-Württemberg führt: von Memmingen nach Hergatz. Auf diesem Abschnitt müssen Bahnreisende aber auch im Allgäu mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

Bahnkunden müssen auf Ersatzbusse ausweichen

Ab dem 12. April bis Anfang Oktober wird die eingleisige Strecke für den Zugverkehr gesperrt und ausgebaut. Bahnkunden müssen in dem Zeitraum auf Ersatzbusse umsteigen. Normalerweise dauert diese Zugfahrt von Aichstetten bis Hergatz 55 Minuten, dann aber müssen die Kunden mit bis zu zwei Stunden Fahrtzeit rechnen. Die genauen Busfahrpläne werden demnächst veröffentlicht.

Auch Richtung München wird weiter auf der Strecke gebaut, allerdings sollen Pendler und Bahnkunden nur wenig davon mitbekommen. Auf dem Abschnitt zwischen Buchloe und Geltendorf wird das zweite Gleis elektrifiziert. Lediglich in der ersten Woche der Sommerferien müssen Pendler dann aber doch noch für ein paar Tage auf Busse ausweichen.

Ende nächsten Jahres soll alles fertig sein

Auch in Lindau wird weiter am Umzug des Bahnhofs von der Insel auf das Festland gebaut. Dazu wird in diesem Jahr das elektronische Stellwerk eingerichtet. Die Fernzüge fahren vorerst weiter über Kempten - über mehrere Wochen hinweg. An Ostern und in den Sommerferien müssen aber auch Fernreisende auf Schnellbusse ausweichen.

Ende kommenden Jahres sollen die Bauarbeiten komplett abgeschlossen sein. Dann verkürzt sich die Fahrtzeit der Züge laut Bahn von München über Memmingen nach Lindau um gut eine Stunde.