Moderne Laser-Projektion: Nürnberger Planetarium wieder geöffnet

Das Nürnberger Planetarium öffnet am Mittwoch nach einem größeren Umbau wieder seine Türen für Besucher. Sechs moderne Laser-Beamer ersetzen nun die alte Projektionsanlage. Sie seien leistungsfähiger und böten damit dem Publikum ein noch intensiveres Fulldome-Erlebnis, so die Verantwortlichen des Planetariums. Neun Jahre waren die alten Projektoren in Betrieb und hatten damit das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

Laser lassen Sternenhimmel intensiver leuchten

Aufgrund technischer Weiterentwicklungen wollte das Planetarium die Chance nutzen, für eine qualitative Verbesserung zu sorgen. Da die Lichtquelle nun von Lasern statt Lampen ausgeht, müssen die Projektoren nicht mehr aufwendig gekühlt werden. Die höhere Auflösung und die kontrastreichere Projektion sollen den Himmelshintergrund dunkler, die Farben leuchtkräftiger erscheinen lassen. "Das Eintauchen in die Bildwelten und den Sternenhimmel wird dadurch noch intensiver", freuen sich die Verantwortlichen. Seit dem 30. September war das Planetarium geschlossen.