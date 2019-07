Moderne Kunst am Bamberger Dom und im Diözesanmuseum

Am Freitag startet im Bamberger Diözesanmuseum die Sonderausstellung "Der Funke Gottes! Schatz und Wunderkammer im Bamberger Diözesanmuseum". Bereits am Mittwoch haben Arbeiter eine zehn Meter breite Neon-Skulptur des Berliner Künstlers Via Lewandowsky in luftiger Höhe zwischen den beiden Türmen am Ostchor des Doms angebracht. Der Schriftzug "Good" leuchtet in der Nacht. Je nach dem welche Buchstaben beleuchtet sind, steht am Dom dann entweder "Good" oder "God".

Von Veit Stoß bis Ai Weiwei

Das Kunstwerk mit dem Titel: "Good God" soll nach außen hin auf die zeitgenössische Kunstausstellung hinweisen. Sie zeigt in den Räumen des Diözesanmuseums beim Dom neben historischen Werken etwa von Tilman Riemenschneider oder Veit Stoß auch zeitgenössische Kunst von 60 namhaften Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt. Zu sehen ist etwa die "Coca-Cola-Vase" des chinesischen Künstlers Ai Weiweis. Der Künstler malte das Logo des amerikanischen Softdrink-Herstellers mit roter Farbe auf ein Gefäß aus der Han-Dynastie.

Raum für Assoziationen

Die säkularen Kunstwerke verstehen sich nicht als religiöse Arbeiten, teilt die Pressestelle des Erzbistums Bamberg mit. Sie wurden nicht speziell für die Ausstellung produziert. Unter den Ausstellungsstücken sind auch Werke von so bekannten Künstlern wie Joseph Beuys, Markus Lüpertz oder Andy Warhol. Dem Leiter des Diözesanmuseums Holger Kempkens und dem Kurator der Ausstellung Alexander Ochs gehe es vielmehr um "Assoziationslinien und -räume zu Begriffen wie Berührung, Feier, Zeit, Gewalt und anderen Themen".