Moderne Kommunen: Via Youtube, Facebook und Podcast zum Bürger

Früher gab es das Amtsblatt. Darin informierte eine Stadt- oder Gemeindeverwaltung über das, was ihre Bürger wissen sollten oder auch nur, was sie unbedingt wissen mussten. So geht das heute nicht mehr - sagen die Bürgermeister von Dettelbach und Volkach. Beide wurden bei den Kommunalwahlen im März neu in ihre Ämter gewählt. Schon im Wahlkampf machten sie eine verbesserte Kommunikation zu einem entscheidenden Thema. Ihr Credo: Nur wer zeitgemäß kommuniziere - mit Bürgern, Stadtrat und Verwaltung -, könne eine Kommune auch zeitgemäß führen.

"Ich bin ein großer Freund von direkter Kommunikation. Wir können als Gesamt-Team nur funktionieren, wenn alle auf dem gleichem Wissensstand darüber sind, was im Tagesgeschäft gerade passiert und was auf dem Tisch liegt." Matthias Bielek, Bürgermeister Dettelbach

"Gemeinschaftssinn schärfen"

Dafür nutzt er neue Kanäle - und möglichst viele von ihnen. Immer wenn es etwas Wichtiges passiert, erstellt der 38-jährige einen neuen Podcast. Damit will er den Gemeinschaftssinn in seiner Stadt schärfen. Bielek gibt Infos weiter, ruft aber auch zu Ideen und Meinungen auf. Er arbeitete früher für den Bezahlsender Sky, kommentierte anschließend Skispringen bei Eurosport und kennt sich daher gut aus mit moderner Kommunikation.

"Einen Podcast kann ich beim Zähneputzen am Morgen hören, ebenso beim Kochen, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit im Auto, damit habe ich auf eine angenehme Art und Weise die Möglichkeit, mich informieren zu lassen. Fürs Amtsblatt muss sich ein Bürger Zeit nehmen und aktiv lesen, beim Podcast lässt er sich einfach erzählen:" Matthias Bielek, Bürgermeister Dettelbach

Matthias Bielek will auch mit seinen Mitarbeitern stets im Gespräch bleiben, deshalb arbeitet er zuweilen einen Tag im Bauhof von Dettelbach mit. Was dort gerade passiert, kann Inhalt eines Podcasts werden, den er in seinem Amtszimmer im Rathaus produziert. Matthias Bielek will möglichst viele in seine Entscheidungen einbinden. Doch dies geht für ihn nur, wenn er regelmäßig und offen darüber berichtet, was sich aktuell in seiner Stadt tut. Daher schreibt er auch jede Woche einen Newsletter. Gleichsam ein Update über den Stand der Dinge in Dettelbach mit 7.500 Einwohnern. Diesen Nachrichtenbrief gibt es im Abo - und dafür laut Bielek bereits viele Anmeldungen.

Mehr Arbeit, mehr Transparenz

Diese häufige Kommunikation auf neuen Kanälen ist anstrengend und kostet Zeit. Bielek nutzt dafür oft freie Abende und Wochenenden. Doch diesen Aufwand hält er für lohnend und gerechtfertigt. "Ich sehe es als Service für die Bürger außerhalb meiner Regelarbeitszeit an." Die Wochen während der Kommunalwahl im März nutzte er schon als Probelauf dafür, zumal ein echter Wahlkampf damals wegen Corona nicht möglich war. Das positive Feedback bestärkt ihn. "Ich könnte mehr machen, denn immer mehr Leute fragen danach", bilanziert Matthias Bielek, der auf dem Ticket der Freien Wähler ins Amt kam und von 2008 bis 2011 bereits Stadtrat in Dettelbach war.

Videobotschaften aus Volkach

Wie er beurteilt auch Heiko Bäuerlein seine Kommunikations-Offensive nicht als politische Taktik, sondern als Handlungsweise, um möglichst viele bei Entscheidungen in und für die Stadt mitzunehmen. Er ist seit Mai Bürgermeister von Volkach und drehte gleich am ersten Tag im neuen Amt sein erstes Video. Dies setzt er nun jede Woche fort. "Was lag diese Woche an?", fragt er anfangs manchmal rhetorisch, um dann zu erläutern: "Ich war an der Schule in Volkach. Das Haus 3 wird seit einigen Monaten saniert, wir sind gut im Zeitplan, es werden fast vier Millionen Euro hier in die energetische Sanierung eingebaut."

Moderne Form der Kommunikation

Bäuerlein hat beobachtet, dass auch die Bewohner in Volkach heute ganz anders kommunizieren. Für ihn bestimmen neue Medien immer stärker den Diskurs. Worin er auch eine Gefahr sieht: Schon wenige Bürger könnten eine ganze Stadt in Aufruhr versetzen, wenn sie sich zum Beispiel zu einer Gruppe zusammenschließen und falsche Informationen verbreiten. Deshalb gelte es, Bürger frühzeitig und umfassend zu informieren - und zwar schon vor Entscheidungen und Beschlüssen. Ob Leute gut informiert oder desinformiert seien, liege auch in seiner Hand.

Bäuerlein, früher im Polizeidienst, will unbedingt die Kommunikationshoheit in seiner Stadt sichern und behalten. "Ich war zuvor 18 Jahre im Stadtrat, früher haben wir 80 Prozent in die Sacharbeit investiert und 20 Prozent in die Kommunikation." Dies hätten Internet und die neuen sozialen Medien grundlegend verändert. "Wir müssen viel mehr Energie in die neue Kommunikation stecken", so der Bürgermeister.

Direkter Draht zum Bürger

Deshalb versprach auch er im Wahlkampf mehr und bessere Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürgern. "Die Leute wollen heutzutage mehr wissen und wir müssen sie entsprechend mehr informieren", dies ist Bäuerleins feste Überzeugung. Und man dürfe sie keineswegs übergehen. Jeden Freitag hält er in seinem "Rathaus-TV" nun Rückschau, zieht Bilanz, blickt nach vorne. Seine Videos stellt er auf seinen YouTube-Kanal, ebenso auf Facebook. Den letzten Beitrag wollten immerhin schon 3.000 Bürger sehen, von insgesamt 8.500 Bewohnern.

"Ich möchte Einblick in die Arbeit des Rathauses während einer Woche geben und den Bürgern näher bringen. Also: welche und wie viele Themen standen an, wo war ich in dieser Woche." Heiko Bäuerlein, Bürgermeister Volkach

Er hält diese Reihenfolge für sinnvoll: Beratungstermin im Stadtrat, Information der Bürger, Rückmeldungen abwarten, ein paar Wochen später ein Beschluss. Man dürfe die Bewohner nicht länger "vor vollendete Tatsachen stellen, nur Ergebnisse präsentieren, sondern muss sie schon im Vorfeld mitnehmen und Probleme vor Beschlüssen erklären." Dafür will er möglichst viele Kommunikationswege nutzen, Drucksachen speziell für ältere Mitbürger und die neuen Medien für die jüngeren. Bäuerlein meint es ernst mit seiner "neuen Kommunikation", hat extra eine Pressereferentin eingestellt und würde gerne bald eine Volkach-App auf Smartphones installiert sehen, um die Stadt noch präsenter zu halten und ganz schnell über aktuelle Ereignisse wie Baustellen oder einen Wasserrohrbruch zu informieren.

Keine Form der Selbstdarstellung

In seinen Videos will Bäuerlein vor allem authentisch wirken, nicht zu einem Selbstdarsteller werden. Schließlich will er mit seinen Videos auch keinen Oscar gewinnen - obwohl solch eine Trophäe schon auf seinem Schreibtisch im Amtszimmer steht. Verliehen haben sie ihm seine Kinder. Matthias Bielek wie Heiko Bäuerlein setzen neue Kommunikations-Akzente nach dem Motto: Tue Gutes - und rede auch darüber. Sie lassen viele wissen, was sie im Dienste und für das Gemeinwohl leisten. Und das heißt für sie: Alle Kommunikationsmittel und -wege nutzen - und deutlich mehr mitteilen als früher im guten alten Amtsblatt.

