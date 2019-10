Modellversuch: Kontrollierte Handynutzung an Deggendorfer Schule

Schülern ist in Bayern die private Handynutzung eigentlich verboten. An der Aloys-Fischer-Berufsschule in Deggendorf dagegen ist Handynutzung während des Unterrichts sogar erwünscht. Die Schule macht beim Handy-Projekt des Kultusministeriums mit. Im letzten Jahr hat das Ministerium einen Modellversuch gestartet – 135 Schulen aus ganz Bayern sollen Regeln für die Handynutzung erarbeiten. Nächstes Jahr endet der Versuch, dann wird besprochen, welche Regeln sinnvoll sind.

Eigene Regeln für Handynutzung

In der Aloys-Fischer-Berufsschule haben Lehrer, Schüler und Eltern diskutiert – und jetzt eigene Regeln für den Umgang mit dem Handy aufgestellt. Die braucht es auch, sagt der Deggendorfer Lehrer und Experte für Handynutzung, Michael Feidel. Denn Smartphones haben seinen Unterricht bisher gestört. "Emotionalisierende Nachrichten auf Whatsapp, beispielsweise könnte eine Beziehung beendet werden, der Schüler ist verunsichert, wird emotional und kann dem Unterricht nicht folgen." Schüler hätten während des Unterrichts auch Reisen gebucht, sagt Feidel.

Gezielter Einsatz im Unterricht

Deshalb gibt es jetzt feste Regeln. Erstens: Das Handy muss stumm geschaltet sein. Zweitens: Das Handy muss während des Unterrichts in die Schultasche. Außer der Lehrer setzt es gezielt für seinen Unterricht ein. Dem Schüler Simion Schmidt zum Beispiel hilft das Handy sogar beim Lernen, "weil man es sehr schnell anschaulich da hat und nicht erst daheim die ganzen Grafiken anschauen kann". Lehrer Feidel will seine Schüler mit dem Handy aber auch auf die Gefahren des Internets vorbereiten. Sie sollen Infos immer gegenprüfen und darauf achten, dass Informationen aus sozialen Netzwerken eine andere Qualität haben als aus Quellen, denen man trauen kann, wie Print-Medien, so Feidel.

Handys am Pausenhof erlaubt

Eine weitere Regel: Handys sind am Pausenhof erlaubt – für E-Mails, WhatsApp oder Instagram. Nur weil es diese Freiräume auch am Pausenhof gibt, halten sich die Schüler an die Regeln – das bestätigen auch die Lehrer.

Der Schulversuch endet nächstes Jahr. Danach wird das Kultusministerium feste Regeln vorgeben. Ein komplettes Handyverbot an Schulen wäre für Schulleiterin Christina Schedlbauer in Deggendorf jedenfalls nicht die Lösung. "Wir erhoffen uns eine differenziertere Aussage des Ministeriums - von der Altersstruktur der Schüler abhängig, auch für verschiedene Schularten unterschiedliche Regelungen."